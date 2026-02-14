Puro Deporte

Carolina Venegas revela el parte médico tras el terrible golpe que recibió en la nariz

La delantera morada recibió un fuerte golpe por parte de la manuda Emelie Valenciano

Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín
13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Carolina Venegas dijo que el viernes pasó casi toda la noche en el hospital. El lunes determinarán si deben operarla y cuánto tiempo estaría sin jugar. (Jose Cordero/José Cordero)







