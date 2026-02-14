Carolina Venegas revela el parte médico tras el terrible golpe que recibió en la nariz

Carolina Venegas dijo que el viernes pasó casi toda la noche en el hospital. El lunes determinarán si deben operarla y cuánto tiempo estaría sin jugar.

Carolina Venegas, delantera del Deportivo Saprissa, dice tener el rostro inflamado. En la nariz y en los pómulos se le ven las secuelas del fuerte golpe que sufrió el viernes anterior en el clásico femenino.

El partido estaba por terminar cuando Carolina fue impactada por Emelie Valenciano; la delantera se llevó las manos a la cara, se tiró al césped y su camiseta terminó llena de sangre.

Acción en la que la rojinegra ni siquiera fue amonestada, mientras que Carolina terminó en el hospital y con un diagnóstico que podría llevarla a someterse a una operación.

“El viernes estuve casi toda la noche en el hospital y ahí me hicieron un TAC para ver en realidad qué tengo a lo interno, porque, según me explicaron, una radiografía no revela el daño total del golpe que recibí”, dijo Carolina Venegas en entrevista con La Nación.

Carolina añadió que la doctora que la atendió le explicó que el TAC era necesario para determinar si existía no solo fractura en la nariz, sino en otras partes de la cara.​

“Ella quería ver si tenía fractura en los pómulos, porque cuando hay un golpe en la nariz puede hundirse y eso podría afectar el cerebro. Se debía determinar si todo estaba bien, porque si había algo más afectado aparte de la nariz, debían operar de una vez”, expresó Carolina.

¿Hubo mala leche de Emilie Valenciano? Carolina Venegas terminó ensangrentada y no hubo ni amarilla pic.twitter.com/rqRZEpIeFW — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026

Pese a que no detectaron problemas en los pómulos, las noticias no fueron del todo buenas para la atacante saprissista.​

“Tengo múltiples fracturas del hueso nasal. Y de lo que he tenido de comunicación con el médico de Saprissa, con el doctor Campos (Esteban), él me ve el lunes a las 9 de la mañana y también me tiene que valorar un otorrinolaringólogo, porque deben definir si esto va a ser quirúrgico”, resaltó Carolina Venegas.

Venegas añadió que está en manos de los médicos si la operan de inmediato o puede esperar.​

“Ahorita no sabemos si me tienen que operar o no, eso lo dirá el especialista, así como el tiempo de recuperación; solo que poseo múltiples fracturas del hueso nasal. El tabique, por lo que vi en el TAC, está bien; lo que está fracturado es el hueso nasal, que es la parte de arriba”, comentó Carolina.

Pese al duro momento y haber recibido el golpe en un partido, Carolina quiere jugar, piensa que una cirugía la sacaría mucho tiempo de los terrenos de juego.​

“Preferiría jugar con una máscara para no perderme el torneo. No quisiera perderme partidos, tampoco la posibilidad de estar con la selección. Creo que en dos semanas hay una preconvocatoria y creo que iba a estar. Si me ponen a escoger, o si pudiera esperarme, yo prefiero jugar con una máscara o careta y después hacer lo de una operación. Claro, ya veré qué me dirá el lunes el doctor, debo esperar un poco”, señaló Carolina.

Durante las tomas de FUTV, que transmitió el encuentro, se aprecia cuando Emelie golpeó con el codo derecho el rostro de Venegas.

El cuerpo médico de Saprissa de inmediato se acercó a atender a Venegas, mientras Katherine Alvarado le reclamaba a la central que no sancionara a la jugadora liguista.

Venegas se refirió al golpe de la jugadora rojinegra.

“Para ser muy honesta, yo no creo que haya planeado fracturarme la nariz. Tengo una buena relación de colega con Emelie Valenciano, nunca he tenido un problema con ella y, cuando hemos convivido en selección nacional o en algún espacio fuera, siempre he tenido buena relación con ella”, opinó Carolina, quien cree que Valenciano no planeó lesionarla, pero le parece que era consciente de que le lanzó el codo.​

“Yo no creo que ella haya pensado ‘voy a ir a quebrarle la nariz a Carolina’. Estoy segura de que, sabiendo lo que pasó, o sea, estoy segura de que ella, sabiendo que me fracturó la nariz, pues no debe sentirse orgullosa de eso”, aseguró Carolina.​

Según dijo, la rojinegra le envió este sábado un mensaje de WhatsApp, para disculparse por lo sucedido.​

