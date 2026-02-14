Puro Deporte

El enojo de Saprissa tras la durísima falta a Carolina Venegas en el clásico femenino (imágenes sensibles)

Vea lo que pasó (imágenes sensibles) en una acción polémica del clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF

Por Fanny Tayver Marín
13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Carolina Venegas no dejaba de sangrar, minutos antes de que se acabara el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. (Jose Cordero/José Cordero)







Liga Deportiva AlajuelenseSaprissa FFClásico FemeninoFútbol FemeninoCarolina Venegas
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

