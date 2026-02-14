El enojo de Saprissa tras la durísima falta a Carolina Venegas en el clásico femenino (imágenes sensibles)

Carolina Venegas no dejaba de sangrar, minutos antes de que se acabara el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF.

Carolina Venegas botaba sangre a borbollones después de la acción más polémica en el clásico femenino que Liga Deportiva Alajuelense le ganó por 2-1 a Saprissa FF en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los reclamos fueron inmediatos, porque todo surgió después de una acción en la que Emelie Valenciano la golpea. ¿Accidental o no? Juzgue usted. El video lo encontrará más adelante en este artículo.

En Saprissa se molestaron y le decían a la árbitra Dannia Sevilla que si botaba tanta sangre no era por algo que le surgió de repente a la atacante.

Mientras que la goleadora de la “S” era atendida hasta por el departamento médico de la Liga, en el cuadro morado pedían la expulsión de Emelie Valenciano. Sin embargo, la jugadora rojinegra no recibió ninguna tarjeta.

Al concluir el juego, Katherine Alvarado se refirió a lo ocurrido en la transmisión de FUTV.

“Ustedes más que nadie lo pueden ver, desde el campo se ve la acción y se escucha. Evidentemente, son cosas que no pueden pasar. Fue frente al cuarto árbitro, ustedes lo ven y él no lo ve. Ni siquiera hay tarjeta amarilla. Son acciones que peligran contra la integridad de las compañeras, de Carolina en este caso”, comentó Katherine Alvarado.

En cuanto al clásico en sí, la 10 de las moradas dijo que regalaron el primer tiempo.

“No puede entrar un gol tan rápido, nos condiciona un poquito. El segundo tiempo fue muchísimo mejor para nosotras y también analizar, porque tuvimos un buen orden táctico en ciertos tramos del partido y al final no nos alcanza para sacar un resultado positivo acá”, concluyó la futbolista de Saprissa FF.

¿Hubo mala leche de Emilie Valenciano? Carolina Venegas terminó ensangrentada y no hubo ni amarilla pic.twitter.com/rqRZEpIeFW — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026