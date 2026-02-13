EN VIVO

Alajuelense vs. Saprissa: Hora y canal para ver el clásico femenino

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF juegan este viernes el primer clásico nacional del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF protagonizan este viernes 13 de febrero el primer clásico nacional del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

