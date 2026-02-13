Alajuelense vs. Saprissa: Hora y canal para ver el clásico femenino

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF protagonizan este viernes 13 de febrero el primer clásico nacional del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

El partido se disputará a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y corresponde a la segunda fecha del campeonato nacional de fútbol femenino.

Las nonacampeonas nacionales presentan la baja de Katherine Arroyo, quien la semana pasada sufrió una lesión que la tendrá fuera de las canchas durante casi un año.

Será un partido especial para Lixy Rodríguez y Natalia Mills, quienes retornaron a Alajuelense.

En el bando morado, Saprissa FF tendrá disponibles a las jugadoras que contrató con el propósito de dar más pelea: Catalina Estrada, Daniela Cruz, Yomira Pinzón y Jimena González.

Este viernes se juega el primer clásico femenino del año entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. (LDA/LDA)

¿Dónde puedo ver el clásico femenino Alajuelense vs. Saprissa? Copiado!

El clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa será transmitido por FUTV.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Entrada gratuita para el clásico femenino Copiado!

Varios aficionados consultan en redes sociales de Alajuelense y de Saprissa que cuál es el precio de las entradas para el clásico nacional de esta noche entre las leonas y las moradas.

La respuesta es que la Liga anunció que para esta vez, la entrada para presenciar el clásico femenino será gratuita.

Eso podría incentivar a que haya bastante público en las gradas del Morera Soto, en el pulso entre Alajuelense y Saprissa FF.

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF promete un buen espectáculo. (LDA/LDA)

Siga el canal de WhatsApp La Nación Saprissa Copiado!

Alajuelense anuncia el clásico femenino Copiado!

Saprissa anuncia el clásico femenino Copiado!

¿Cómo llegan Alajuelense y Saprissa al clásico femenino? Copiado!

Alajuelense viene de ganar de visita ante Moravia, con goles de Alexandra Pinell y Kenia Rangel.

Mientras que Saprissa FF se estrenó en el Clausura 2026 con un triunfo abultadísimo de 12-0 ante Chorotega.

En ese partido anotaron Katherine Alvarado (triplete), Yerling Ovares (triplete), Priscilla Rodríguez (doblete), Carolina Venegas (doblete), Rihanna Solano y Samantha Pitty.

La jornada 2 del Clausura 2026 Copiado!

Esta es la programación de la segunda jornada del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino. (Uniffut/Uniffut)

