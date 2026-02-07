Fútbol

Saprissa Femenino le da paliza descomunal a Chorotega de Nicoya en primera fecha del torneo

El Deportivo Saprissa no tuvo piedad con Chorotega de Nicoya, en una noche llena de goles en Tibás

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Saprissa Femenino vs. Chorotega Primera fecha Torneo Clausura 2026 Saprissa 12 - Chorotega 0 6 de febrero del 2026 Cortesía. Deportivo Saprissa
Las jugadoras del Deportivo Saprissa celebran una de las anotaciones que le marcaron al conjunto de Chorotega. (La Nación/Cortesía. Deportivo Saprissa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Saprissa FemeninoChorotega de NicoyaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.