Saprissa Femenino le da paliza descomunal a Chorotega de Nicoya en primera fecha del torneo

Las jugadoras del Deportivo Saprissa celebran una de las anotaciones que le marcaron al conjunto de Chorotega.

El Deportivo Saprissa femenino arrancó como un torbellino el Torneo Clausura 2026, tras aplastar al conjunto de Chorotega de Nicoya en la primera fecha del certamen, en una fría noche en el estadio Ricardo Saprissa.

Las moradas le propinaron una verdadera paliza de 12-0 a las guanacastecas en “La Cueva”, que prácticamente no opusieron resistencia ante la avalancha morada y cuyas jugadoras no tuvieron piedad con sus rivales.

Los goles de Saprissa fueron obra de Katherine Alvarado, quien firmó un triplete a los minutos 31, 35 y 40, así como de Yerlín Ovares, que también marcó tres tantos a los minutos 20, 50 y 70.

Con doblete quedaron Priscila Rodríguez, a los minutos 12 y 63, y Carolina Venegas, al 55 y 72. Finalmente, redondearon la goleada Samanta Pitty, al minuto 37, y Rihanna Solano, al 58.

La primera jornada del Clausura 2026 femenino continuará este sábado 7 de febrero, cuando Moravia reciba a las nueve veces consecutivas campeonas nacionales de Liga Deportiva Alajuelense, a partir de las 3:30 p. m., en el estadio Pipilo Umaña de Moravia.

Para el domingo 8 de febrero están programados los compromisos Herediano vs. Sporting FC, a la 1 p. m., en el estadio Carlos Alvarado, y cerrará la jornada el duelo entre las subcampeonas Dimas Escazú y Municipal Pococí, a las 2 p. m., en el estadio Nicolás Macís de Escazú.