Saprissa anuncia refuerzos para su equipo

El Deportivo Saprissa se movió en el mercado con tal de fortalecer a su equipo y anunció tres fichajes.

Una volante, una delantera y una lateral derecha, son las nuevas incorporaciones de Saprissa Femenino.

“El Deportivo Saprissa informa que tres jugadoras se integran al equipo femenino de nuestra institución. La lateral derecha Daniela Cruz, la volante Jimena González y la delantera Catalina Estrada se suman al club como nuevos refuerzos del conjunto morado”, informó Saprissa.

Cruz tuvo una nueva etapa internacional en el fútbol mexicano y regresa al país para defender la camiseta de Saprissa luego de jugar con el Atlas en México desde el año 2022.

“Es volver a casa para mí, muy feliz. Con mucha emoción, como empezar de nuevo a unirme al equipo, a tratar de acoplarme a lo que el profesor quiere y a lo que el equipo también necesita. Estoy con mucha ilusión”, dijo Daniela Cruz, al departamento de prensa de Saprissa.

Por su parte, Estrada salió del Deportivo Saprissa para integrar el Cruz Azul en México y, posteriormente, formar parte del Zenit de San Petersburgo en Rusia. Tras varios años fuera del país, Estrada vestirá nuevamente la camiseta de las tibaseñas.

Saprissa presentó a sus nuevas jugadoras. Daniela Cruz, Jimena González y Catalina Estrada. Foto: prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Foto: prensa Saprissa.)

“Me siento muy contenta, siempre volver aquí es como volver a casa. Es mi equipo y lo va a ser hasta el final de los tiempos. Muy feliz, muy emocionada en estos días que comenzamos las conversaciones, de verdad que muy ilusionada de volver”, afirmó Catalina Estrada.

Otra que regresa es la jugadora Jimena González, esta volante fue formada en las divisiones menores saprissista y tuvo un paso en la máxima categoría con Sporting FC donde debutó en Primera División. Sus buenas actuaciones la llevaron a ser convocada a la Selección Nacional Mayor y, consecuentemente, a integrar nuevamente las filas moradas.

“Siempre seguí a las jugadoras más grandes que ahora se convierten en mis compañeras, siento mucha ilusión, felicidad. De niña uno tiene sueños y uno de esos era estar en Saprissa, estar en este estadio y se cumplió”, puntualizó Jimena González.

