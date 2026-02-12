Clásico entre Alajuelense y Saprissa tendrá entrada gratuita

Este viernes se jugará el cásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. Mariela Campos y Carolina Venegas pueden ver acción.

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF se topan apenas en la segunda fecha de la Liga Premier Femenina. Muy rápido se verá el clásico, al igual que ocurrió en el torneo anterior.

El duelo entre las leonas y las moradas se convierte siempre en uno de los más esperados, y en esta ocasión tiene la particularidad de que Alajuelense decidió que la entrada será gratuita.

¿Cuándo es el clásico femenino? El partido está programado para este viernes 13 de febrero, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense viene de ganar de visita ante Moravia, con goles de Alexandra Pinell y Kenia Rangel.

Fue en ese partido donde se produjo la grave lesión de Katherine Arroyo, quien confesó que estará fuera de las canchas durante casi un año.

Mientras que un reforzado Saprissa FF se estrenó en el Clausura 2026 con un triunfo abultadísimo de 12-0 ante Chorotega.

En ese partido anotaron Katherine Alvarado (triplete), Yerling Ovares (triplete), Priscilla Rodríguez (doblete), Carolina Venegas (doblete), Rihanna Solano y Samantha Pitty.

Con respecto a lo que fue la primera fecha, Sporting venció a Herediano de visita (0-2); mientras que el juego entre Dimas Escazú y Pococí tuvo que reprogramarse, porque la ruta 32 estaba cerrada el domingo anterior.

Sin duda, en la segunda fecha que empezará este viernes 13 de febrero llama la atención ese clásico, que desde ya puede influir en la lucha del liderato en un torneo que apenas empieza.

“El clásico es un campeonato aparte, los dos llegamos con triunfos, los dos llegamos en los primeros lugares y yo creo que va a ser un partido bonito, difícil, complicado para los dos.

”Pero yo creo que el hecho de estar en nuestra casa y con nuestra afición, que los invitamos para que lleguen este viernes y que nos apoyen, va a ser un partido bastante bonito", aseguró el técnico de las leonas, Wílmer López.

En Saprissa FF también toman con entusiasmo este clásico. Según Catalina Estrada, conforme pasen las semanas, el equipo corregirá lo que debe trabajar más.

Jornada 2 del Clausura 2026

Viernes 13 de febrero

Chorotega vs. Herediano, 7 p. m.

Dimas Escazú vs. Moravia, 7 p. m. (TDMás)

Alajuelense vs. Saprissa FF, 8 p. m. (FUTV)

Sábado 14 de febrero

Pococí vs. Sporting, 6 p. m.

