Clásico entre Alajuelense y Saprissa tendrá entrada gratuita

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa será este viernes 13 de febrero en el Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs Saprissa, estadio Alejandro Morera
Este viernes se jugará el cásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. Mariela Campos y Carolina Venegas pueden ver acción. (LDA/LDA)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClásico femeninoSaprissa FFFútbol FemeninoClausura 2026
