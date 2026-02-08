Vea los goles en el triunfo de Alajuelense

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense se estrenaron en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina con un triunfo de visita por 0-2 ante Moravia, con goles de Alexandra Pinell y Kenia Rangel, en el Estadio Luis Ángel “Pipilo” Umaña.

“Un buen gane, yo creo que para ser su primer partido, el equipo lo hizo bastante bien, hay que tomar en cuenta que la cancha no está en unas condiciones así como que espectaculares para hacer el fútbol que nosotros queremos”, expresó el técnico de las nonacampeonas nacionales, Wílmer López.

El “Pato” añadió que rescata la actitud, el accionar de sus jugadoras y que lo principal es que ganaron e iniciaron este campeonato como querían.

Mientras que la mediocampista Alexandra Pinell coincidió con esas palabras de su técnico.

“Es importante arrancar con victoria, nos da confianza, las compañeras estuvieron muy bien con el esfuerzo y demás y gracias a Dios se nos dieron los tres puntos”, comentó Alexandra Pinell.

Viene el clásico femenino

Apenas en la segunda fecha del Clausura 2026 del fútbol femenino, habrá clásico nacional, pactado para el viernes 13 de febrero, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“El clásico es un campeonato aparte, los dos llegamos con triunfos, los dos llegamos en los primeros lugares y yo creo que va a ser un partido bonito, difícil, complicado para los dos.

”Pero yo creo que el hecho de estar en nuestra casa y con nuestra afición, que los invitamos para que lleguen este viernes y que nos apoyen, va a ser un partido bastante bonito", aseguró Wílmer López.

Alexandra Pinell también le hizo una invitación especial a la afición para que las acompañe el viernes, a las 8 p. m., en la Catedral.

“Muy emocionadas, sabemos que Saprissa es un gran rival, tienen refuerzos y eso es en pro del fútbol femenino de Costa Rica; que sea un gran juego, un lindo día e invitar a la gente a que llegue a apoyar”, exteriorizó la futbolista.

La primera jornada del Clausura 2026 arrancó el viernes con el triunfo de Saprissa FF ante Chorotega por 12-0; mientras que la Liga también se adueñó de los tres puntos este sábado.

Para este domingo se programaron dos encuentros: Herediano se enfrentará contra Sporting a partir de la 1 p. m.; mientras que Dimas Escazú recibirá a Pococí a las 2 p. m.

Vea el gol de Alexandra Pinell

⏰ 49’ Gol de Alexandra Pinell que pone el 0-1 para Alajuelense en el inicio del segundo tiempo. pic.twitter.com/mtWzDIiuW3 — FUTV (@FUTVCR) February 7, 2026

Vea el gol de Kenia Rangel

⏰ 54’ Buena combinación de Alajuelense y Kenia Rangel anota el 0-2 con un cabezazo. pic.twitter.com/ODniXDrSzj — FUTV (@FUTVCR) February 7, 2026

