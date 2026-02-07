Leonas de Alajuelense debutan en el Clausura 2026: vea el partido en este canal

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense debutan este sábado en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina y lo hacen en condición de visita contra Moravia.

El partido empezará a las 3:30 p. m., en el Estadio Luis Ángel “Pipilo” Umaña, y será transmitido por FUTV.

La Liga colecciona nueve títulos en fila en el fútbol femenino y las pupilas de Wílmer López tienen la firme intención de conquistar la décima copa en este semestre.

Para este juego, las leonas saltan a la cancha con Dayana Pérez, Keilyn Gómez, Marilenis Oporta, Gabriela Guillén, Viviana Chinchilla, Katherine Arroyo, Fabiana Alfaro, Alexandra Pinell, Yoanka Villanueva, Yeslim Alvarado y Lixy Rodríguez.

Además, Wílmer López dejó en la suplencia a Noelia Bermúdez, Kenia Rangel, Karol Molina, Emelie Valenciano, Fabiola Villalobos, Wyzangel López, Alisha Lindo, María Paula Arce, Paula Coto y Mariela Campos.

