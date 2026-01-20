‘Regresar a casa es bonito’: Lixy Rodríguez habla de su retorno a Alajuelense

Lixy Rodríguez ya se entrena de lleno con las leonas de Liga Deportiva Alajuelense.

Lixy Rodríguez es esa jugadora que después de su paso por México, la afición de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense quería de vuelta.

No se dio en el semestre anterior, pero ocurrió para este arranque de 2026.

“Muy contenta, muy agradecida con la institución, con las compañeras, al volver a casa siempre lo reciben a uno bastante bien y estoy muy emocionada, muy ilusionada de hacer las cosas bien y dar siempre lo mejor por este escudo”, expresó Lixy Rodríguez en declaraciones difundidas por Alajuelense.

Hoy le cuesta describir cómo se siente, pero dijo que es como si volviera a comenzar de nuevo.

“Es una sensación bonita regresar a casa, vestir esta camiseta, desde que uno se la pone tiene muchas metas y la mía es darlo todo en la cancha, y no voy a esperar menos de eso”, aseguró.

Lixy Rodríguez es una de esas futbolistas que se convirtió en una pieza importante para el inicio de la historia del equipo femenino de Alajuelense.

Ahora regresa a una manada de leonas que coleccionan un nonacampeonato en la vitrina del Salón París - Carlos Alvarado, como se llama el museo que se instaló hace unos meses en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Y ella quiere aportar de nuevo para que esa leyenda del equipo femenino de la Liga siga creciendo.

“Los objetivos que se tienen, ganar Uncaf, ganar un torneo más acá, tenemos que trabajar para eso. Siempre hay que tener en mente esas cosas y me encantaría sobresalir”, apuntó Lixy Rodríguez.

Bajo las órdenes de Wílmer López, las leonas se encuentran en periodo de pretemporada. Pronto habrá noticias sobre el arranque del campeonato nacional.

