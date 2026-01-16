Alajuelense contrata futbolista que la afición quería de vuelta

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense tienen su propia afición y muchos de sus seguidores querían el retorno de Lixy Rodríguez desde hacía rato.

Liga Deportiva Alajuelense anunció la incorporación de un segundo refuerzo para su equipo femenino y se trata del nombre de una jugadora que muchos aficionados pedían de vuelta desde hacía rato.

Dos horas después de comunicar el retorno de la panameña Natalia Mills, la Liga informó que la lateral Lixy Rodríguez también volverá a vestir el uniforme rojinegro de las nonacampeonas nacionales.

“De vuelta a casa! Lixy Rodríguez regresa para reforzar a las nonacampeonas nacionales de cara al próximo torneo”, publicó la institución rojinegra en sus redes sociales.

La noticia alegró a muchos aficionados, que desde el año pasado la querían de vuelta, en vista de que es considerada una figura muy representativa de las leonas.

Estos son algunos de los mensajes de la afición rojinegra ante el fichaje de la lateral:

- María Zúñiga: “Gracias por traerla de nuevo. Lo merece y la necesitamos. La última ídola”.

- Luis Madrigal: “Excelente noticia. Yo admiro como juega Lixy y me alegra que regrese, pues es una de mis jugadoras preferidas. Qué problema va a tener Wílmer para alinear”.

- “Vuelve la jugadora de la afición”.

- Andrés Araya: “Grande Lixy”.

- Christian Rojas: “La #12″.

- Sebastián Flores: “Una 9 y que nos den la 10 de una vez”.

- Yemerson Abarca: “Bienvenida Lixy”.

- Ausdrey Murillo: “Me muero, me muero, me muero... Hasta que por fin volvió a casa”.

- Jorge Jenkins: “Excelente que vuelva. Es de sangre roja y negra, con la camiseta puesta. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Liga, Liga, Liga sí señor”.

- Josang Rojas: “Eres una súper leona, además increíble. Te extrañamos. Gracias por volver”.

- Vinicio Barquero: “Qué alegría tenerla de nuevo, bienvenida”.

Movimientos en las leonas de Alajuelense

Llegadas: Natalia Mills y Lixy Rodríguez.

Salidas: Valery Sandoval, Sofía Varela y Anna María Gilbertson.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.