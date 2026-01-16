Alajuelense anuncia fichaje proveniente desde Panamá

Liga Deportiva Alajuelense no solo refuerza su equipo masculino, también lo hace en la manada de leonas.

Después de comunicar las salidas de Valery Sandoval, Sofía Varela y María Gilbertson, Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el nombre de la primera futbolista que llega a reforzar a las nonacampeonas nacionales.

Se trata de una jugadora muy querida por la afición rojinegra, que se marchó para cumplir el sueño de militar en Argentina, pero ya está de vuelta y su nombre es Natalia Mills.

La espigada panameña vuelve a la Liga, que siempre ha sido su casa. La noticia de su retorno es bien vista por la afición de las leonas y el técnico Wílmer “Pato” López la recibe con los brazos abiertos.

Ellas se encuentran en plena etapa de preparación, pues se espera que la competencia oficial comience dentro de un mes.

Natalia Mills está de vuelta y no será la única novedad en la manada de leonas. Pronto, la Liga anunciará otra incorporación para su equipo femenino.

Natalia Mills regresa a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

