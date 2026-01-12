Alajuelense anuncia la salida de tres futbolistas

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en plena etapa de reestructuración y eso también involucra a las nonacampeonas nacionales, dirigidas por Wílmer López.

A través de sus redes sociales, el club colgó el cartelón de “gracias” a tres jugadoras.

Quienes no continúan en el club son Valery Sandoval, Sofía Varela y Ana María Gilbertson.

“Liga Deportiva Alajuelense les agradece enormemente por defender la rojinegra con entrega y dedicación. Les deseamos éxitos en sus futuros proyectos, campeonas”, señaló la institución que colecciona nueve títulos nacionales en fila, en el fútbol femenino.

Las tres futbolistas se van, pero Alajuelense conserva su base, llegarán refuerzos y quiere seguirse la línea de darle continuidad a jóvenes.

El equipo femenino de Alajuelense se encuentra en pretemporada, pues está previsto que vuelvan a la competencia a mediados de febrero.

