Una noche mágica de las leonas de Alajuelense contada en fotografías

Esas leonas insaciables de Liga Deportiva Alajuelense ni siquiera habían levantado la novena copa al hilo en el fútbol femenino y Viviana Chinchilla declaró que ya están pensando en la décima estrella.

Nadie mejor que ella para decirlo, porque junto a Sianyf Agüero ha sido parte de toda la historia escrita por la Liga en el fútbol femenino.

“Agradecerle a la afición, que es un pilar importante para estos nueve campeonatos, sin ellos esto no sería posible y nosotras felices. Año tras año, torneo tras torneo, nosotras nos proponemos esto y este equipo no se cansa de ganar. Hay que celebrar, pero desde ya hay que pensar de una vez en la décima”, afirmó Viviana Chinchilla.

Acababa de terminar el partido en el que Alajuelense derrotó 2-0 a Dimas Escazú, con goles de Paula Coto y Fabiola Villalobos.

Las declaraciones de Viviana Chinchilla fueron muy breves, pero contundentes. Y en ese instante, la organización alistaba todo para la premiación en el Estadio Alejandro Morera Soto, en otra noche mágica de las leonas.

El resto de esta historia se cuenta en doce fotografías captadas por el lente del fotógrafo de La Nación, Rafael Pacheco, así como por el departamento de prensa de Alajuelense.

1

Liga Deportiva Alajuelense sigue reinando en el fútbol femenino de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

2

Sianyf Agüero y Marilenis Oporta fueron las encargadas de levantar la novena copa consecutiva de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

3

Wílmer López y Joseph Joseph recibieron sus medallas en la premiación de las nonacampeonas de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

4 Copiado!

Paula Arce recibió el premio como la mejor jugadora de la gran final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

5

Noelia Bermúdez se fue a celebrar con sus compañeras el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense. La guardameta protagonizó un tapadón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

6

En la gran final del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina pasó un poco de todo, hasta faltas fuertes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

7

Fabiola Villalobos apareció con gol en la gran final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

8

Liga Deportiva Alajuelense jugó la gran final sin equipo completo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

9

Este fue el marcador con el que se resolvió la gran final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

10

Paula Coto (4) fue la encargada de ponerle cifras al marcador. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

11

Liga Deportiva Alajuelense tenía en suplencia a muchas de las jugadoras jóvenes. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

12

Fabiola Villalobos terminó de sentenciar la final y el noveno título para las leonas de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

