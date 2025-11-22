Actualidad rojinegra

Una noche mágica de las leonas de Alajuelense contada en fotografías

Liga Deportiva Alajuelense anuncia en pleno festejo que quiere la décima corona en el fútbol femenino

Por Fanny Tayver Marín

Esas leonas insaciables de Liga Deportiva Alajuelense ni siquiera habían levantado la novena copa al hilo en el fútbol femenino y Viviana Chinchilla declaró que ya están pensando en la décima estrella.








