Una noche mágica de las leonas de Alajuelense contada en fotografías

Nadie mejor que ella para decirlo, porque junto a Sianyf Agüero ha sido parte de toda la historia escrita por la Liga en el fútbol femenino.
“Agradecerle a la afición, que es un pilar importante para estos nueve campeonatos, sin ellos esto no sería posible y nosotras felices. Año tras año, torneo tras torneo, nosotras nos proponemos esto y este equipo no se cansa de ganar. Hay que celebrar, pero desde ya hay que pensar de una vez en la décima”, afirmó Viviana Chinchilla.
Acababa de terminar el partido en el que Alajuelense derrotó 2-0 a Dimas Escazú, con goles de Paula Coto y Fabiola Villalobos.
Las declaraciones de Viviana Chinchilla fueron muy breves, pero contundentes. Y en ese instante, la organización alistaba todo para la premiación en el Estadio Alejandro Morera Soto, en otra noche mágica de las leonas.
El resto de esta historia se cuenta en doce fotografías captadas por el lente del fotógrafo de La Nación, Rafael Pacheco, así como por el departamento de prensa de Alajuelense.
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.
