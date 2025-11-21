Alajuelense vs. Dimas Escazú: Hora y canal para ver la final del fútbol femenino a partido único

Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú protagonizan la noche de este viernes 21 de noviembre esa final del fútbol femenino a la que todos los equipos querían llegar, pero que convoca tan solo a las leonas y a las escazuceñas, dirigidas por Wílmer López y Geovanni Vargas.

Este desenlace del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina tiene un atractivo diferente, pues la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) y los clubes acordaron que se implementaría un formato de “Final Four” para las instancias finales.

Mediante una rifa, la suerte decretó que tanto las semifinales como la final se jugarían en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y que serían a partido único.

Según reportó la Uniffut, en caso de que el partido termine empatado en tiempo regular, en esta final habría tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú prometen un buen partido en la final del fútbol femenino. (Prensa Alajuelense y Prensa Dimas Escazú/Fotocomposición en Canva)

¿Dónde puedo ver la final Alajuelense vs. Dimas Escazú? Copiado!

El partido de esta noche en el que estará en juego la corona del fútbol femenino entre las leonas de Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú será transmitido por FUTV y por TDMás.

La Nación le presenta la previa en este artículo, que se irá actualizando sobre la marcha con las principales incidencias. Una vez concluido el juego, aquí mismo hallará el relato final.

Si usted es de esas personas que viven el fútbol a través de la radio, puede sintonizar la final en su emisora preferida, porque habrá transmisión de Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Las entradas para la final femenina Alajuelense vs. Dimas Escazú Copiado!

Este es el precio de las entradas para la final del fútbol femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú. (Uniffut/Uniffut)

Datos de interés sobre la final femenina entre Alajuelense y Dimas Escazú Copiado!

Ojo con estos datos de interés sobre la final femenina entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú. (Uniffut/Uniffut)

¿Cómo llegó Alajuelense a esta final de fútbol femenino? Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense busca alargar su dinastía y conquistar su novena corona consecutiva en el fútbol femenino. De lograrlo, esta vez lo conseguiría de forma invicta.

El perfil en X (antes Twitter) llamado “Historia y Estadísticas sobre Liga Deportiva Alajuelense” (@ldacrh) recuenta que en la fase regular, las leonas alcanzaron 40 puntos, empatando el récord de mayor cantidad de puntos en esta instancia de torneos cortos, marca que pertenecía a ellas mismas.

En esa instancia, las leonas registraron la menor cantidad de goles recibidos en fase regular en la historia de torneos cortos, con apenas cuatro anotaciones en contra.

Noelia Bermúdez quiere un título más con Liga Deportiva Alajuelense

El rendimiento de las leonas de Wílmer López fue del 95% en la ronda regular, luego de 13 ganes y un empate. La semifinal a partido único la ganó por 3-1 contra Sporting.

Alexandra Pinell abrió el marcador en el minuto 12 y las albinegras empataron con Alexa Aguilar en el minuto 28. Luego anotaron las rojinegras Ángela Mesén (73′) y Mariela Campos (90′+4).

Alexandra Pinell cuenta cómo vive la final de fútbol femenino

¿Cómo llegó Dimas Escazú a esta final de fútbol femenino? Copiado!

Dimas Escazú aspira a ser campeón nacional de fútbol femenino por primera vez. Se clasificó en el tercer lugar, con 26 puntos, una unidad menos que Saprissa FF.

El equipo dirigido por Geovanni Vargas registró 7 ganes, 5 empates y 2 derrotas en los 14 partidos de la fase regular.

Ya en la semifinal, este equipo demostró deseos de llegar a la lucha por la corona y venció a Saprissa FF por 1-2. En ese juego, el domingo, Dimas Escazú marcó los primeros dos goles con Pamela Elizondo (36’) y Fiama Hidalgo (40′). El descuento de las moradas fue de Mónica Matarrita (86′).

“Llegó el día, mis jugadoras son las mejores, en la cancha somos 11 vs 11, lucharemos por lograr este campeonato para Escazú”, escribió Geovanni Vargas este viernes por la mañana, en su cuenta de Facebook.

Estas son las impresiones de Yaniela Arias antes de la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú. (Dimas Escazú/Dimas Escazú)

Alajuelense anuncia el partido contra Dimas Escazú Copiado!

¡Llegó el día! Hoy es la gran Final de las Leonas en busca de su 9no título consecutivo ❤️🖤



🏆 Final / Apertura 25’

🆚 DIM

🕖 8:00 pm

🏟 Est. Alejandro Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ https://t.co/DWVI30TIoS



Presentado por: Grupo Mutual #VamosLEONAS 🔴⚫️ pic.twitter.com/D2hPrnZYCh — Alajuelense (@ldacr) November 21, 2025

Dimas Escazú anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

El viernes 21 a las 8pm nos enfrentaremos a @ldacr en la final nacional, los esperamos 🧡🖤⚽️ pic.twitter.com/gBOOZBmVa8 — Dimas Escazú (@dimasescazucr) November 16, 2025

Designación arbitral de la final Alajuelense vs. Dimas Escazú Copiado!

Deily Gómez al centro, asistida por Kindria Agüero y Christopher Rojas. Cuarto árbitro: Jeison Portuguez.

