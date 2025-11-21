Alajuelense vs. Dimas Escazú: Una corona con significado especial en el fútbol femenino

Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú disputan la corona del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina y solamente uno de los dos equipos festejará este viernes.

El título se disputa en un duelo a partido único, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y a diferencia de otras ocasiones, este cetro que está en juego encierra un significado distinto, y que posiblemente, pocas personas dimensionan.

La guardameta de las leonas, Noelia Bermúdez dijo que esta puede ser de las finales más esperadas, por esa incertidumbre que tuvieron todas, con esa zozobra al ver que los meses pasaban y la competencia no empezaba.

Pero antes de ampliar en eso, la futbolista de la Liga dijo que en esta final, las octacampeonas nacionales se enfrentarán contra un rival muy duro, que ha hecho las cosas muy bien desde hace años, y que es digno merecedor de estar en la final por primera vez.

“Eso es algo que reconocemos y admiramos por parte de ellas, por parte de Giovanni Vargas, su entrenador, que tiene años en el proyecto. Ojalá salieran más proyectos así, que yo creo que es un premio para lo que han hecho durante años”, apuntó Noelia Bermúdez.

Después de pronunciar esas palabras, la experimentada futbolista de la Liga recordó que hicieron una pretemporada de siete meses.

“A nivel personal lo puedo catalogarlo como uno de los años más difíciles a nivel mental deportivo, porque yo creo que venir cada semana y sin saber si habría torneo. Después, empezar en Uncaf en Panamá y jugar tantos partidos en una semana.

”Venir y jugar el torneo, empezar la Concacaf y venir otra vez... Yo creo que lo que no se hizo durante el semestre se acumuló durante estos cuatro meses y yo creo que a nivel físico el desgaste ha sido mucho y no tenemos el equipo completo para la final", detalló Noelia Bermúdez.

Les pasó a ellas en la Liga, pero en realidad, esa zozobra la vivían las integrantes de todos los equipos. Por eso, este torneo, con un formato distinto, significa mucho para todas.

Noelia Bermúdez jugará este viernes su octava final consecutiva con Alajuelense y se siente orgullosa de ese récord.

“La importancia de este equipo es que ha entendido el lugar en donde está, lo que representa esta camiseta y no podemos dar menos que levantar el título”, apuntó.

Alajuelense aspira a su novena corona en fila, mientras que Dimas Escazú, que jugará por primera vez una final, también sueña en grande.

“Invito a la afición manuda y a la gente de Escazú, yo creo que esto tienen que aprovecharlo, nunca lo han vivido y somos privilegiadas poder jugar esta final”, citó.

Lo mismo piensa la escazuceña Yaniela Arias, quien apuntó: “Al final está en nosotras y queremos hacer un excelente partido para quedarnos con el campeonato nacional”.

Las entradas están disponibles en boleterialaliga.com y cuestan ¢3.000 en gradería oeste (niños ingresan gratis en esta localidad) y ¢5.000 en gradería sur.

En caso de empate, en esta final habría tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

