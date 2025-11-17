Puro Deporte

Alajuelense irá por su noveno cetro en el fútbol femenino en una final inédita

Alajuelense buscará mantener su reinado, frente a un Dimas Escazú que eliminó al Deportivo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Alajuelense vs. Sporting Semifinal Torneo Apertura 2025 Alexandra Pinell 16 de noviembre del 2025 Cortesía: Alajuelense
Alexandra Pinell (der.) celebra el primer gol de Alajuelense ante Sporting. La Liga triunfó 3-1 y jugará la final del Torneo Apertura 2025 ante Dimas Escazú, el viernes. (La Nación/Cortesía: Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseDimas EscazúFinalLiga Premier Promerica Femenina 2025.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.