Alajuelense irá por su noveno cetro en el fútbol femenino en una final inédita

Alexandra Pinell (der.) celebra el primer gol de Alajuelense ante Sporting. La Liga triunfó 3-1 y jugará la final del Torneo Apertura 2025 ante Dimas Escazú, el viernes.

Sin dejar dudas y demostrando que es el mejor equipo del país, Liga Deportiva Alajuelense se clasificó a su novena final de forma consecutiva al derrotar este domingo 16 de noviembre 3-1 a Sporting FC, en la semifinal de la Liga Premier Promerica Femenina 2025.

Ahora, las rojinegras, en una final inédita, se medirán a Dimas Escazú, que venció sorpresivamente 2-1 al Deportivo Saprissa, clasificándose a su primera final en 15 años en la máxima categoría.

La gran final del Torneo Apertura entre la Liga y Dimas se jugará a partido único en el estadio Alejandro Morera Soto, el viernes 21 de noviembre a las 8 p. m.

De acuerdo con el reglamento vigente para el actual campeonato, antes del arranque se rifó la sede para disputar las semifinales y la final, resultando elegido el reducto rojinegro, por lo que las erizas jugarán como local.

Desde el Torneo Apertura 2021, cuando ganaron su primer campeonato, las manudas han enfrentado a cuatro rivales diferentes: al Saprissa en dos ocasiones, a Sporting FC en cuatro y a Herediano y Puerto Viejo en una, por lo que Dimas será el cuarto equipo, de acuerdo a los datos del periodista e historiador Rodrigo Calvo.

Dimas Escazú derrotó 2-1 a Saprissa y jugará la final del futbol femenino. La delantera Carolina Venegas, intenta dominar el balón ante la marca de la escazuceña Rouss Marenco. (La Nación/Fotografía: Deportivo Saprissa)

El compromiso no fue fácil para las pupilas de Wílmer Pato López, que se enfrentaron a un cuadro josefino aguerrido que puso en aprietos el reinado erizo.

Alexandra Pinell abrió el marcador al minuto 12 para las locales, cuando aprovechó un error de la defensora Daniela Coto.

Sin embargo, las visitantes emparejaron los cartones con un tanto de Alexandra Aguilar, tras un desvío de Paula Coto que engañó a la portera Noelia Bermúdez.

En la segunda parte, las leonas encimaron la portería de las vecinas de Pavas, intentando aumentar la cuenta, hasta que Anyela Mesén aprovechó un centro desde la derecha para poner el 2-1 en los cartones al minuto 73.

Sobre el cierre, las manudas aprovecharon los espacios que dejaron sus rivales y, en un contragolpe, Mariela Campos anotó el 3-1 al 90+4.

La arquera de Alajuelense, Noelia Bermúdez, comentó que los aficionados sin duda esperaban un nuevo clásico en la final, pero Dimas Escazú demostró ser un equipo muy aguerrido y un digno rival en la gran final del fútbol femenino.

“Será una fiesta. Dimas será un rival durísimo. Vimos el partido ante Saprissa y Dimas fue mejor. Creo que el partido del viernes será complicado, por lo que esperamos el apoyo de la afición para poder sacar el resultado”, aseguró Bermúdez en la transmisión de FUTV.

Por su parte, Dimas, a primera hora, venció al Saprissa con anotaciones de Ashley Pamela Elizondo al minuto 36 y Fiama Hidalgo al 40. Las moradas descontaron con un tanto de Mónica Matarrita al minuto 87.