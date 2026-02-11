Futbolista de Alajuelense sufre grave lesión

Liga Deportiva Alajuelense tendrá fuera de las canchas durante varios meses a una futbolista muy regular. Ella se lesionó en la primera fecha del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina, en la victoria de visita de las leonas ante Moravia.

Fue la propia Katherine Arroyo quien dio a conocer en su cuenta de Instagram lo que le pasó. Ella se rompió el ligamento cruzado.

“Dios le da sus batallas más duras a sus guerreros más fuertes. Hoy la vid y el fútbol me ponen un gran reto: una lesión que me alejará de las canchas por varios meses, probablemente casi un año. No es la noticia que quería dar, pero sí la que me toca enfrentar con valentía”, escribió Katherine Arroyo en su perfil de Instagram.

Ahí mismo, la jugadora de corte ofensivo reflexionó que a veces nadie entiende por qué pasan ciertas cosas.

“Pero confío en que Dios tiene un propósito para todo. Él pone las batallas más difíciles en sus mejores guerreros, y hoy acepto este proceso con fe, sabiendo que hay un plan perfecto detrás de cada desafío”, apuntó Katherine Arroyo.

También aseguró que usará este tiempo para recuperarse y crecer con la intención de volver más fuerte que nunca.

“Mientras tanto, estaré apoyando a mi equipo como una fan más, porque la familia nunca se abandona. Gracias por cada mensaje, por el cariño y por estar conmigo en cada etapa. Volveré... y volveré con todo”, concluyó Katherine Arroyo.

Muchas de sus compañeras reaccionaron de inmediato a ese mensaje la futbolista.

Lixy Rodríguez fue una de ellas, al escribirle: “Te quiero flaquita, estamos para apoyarnos”.

Emelie Valenciano anotó: “Te quiero mucho bestie y sin duda volverás mejor”.

Marilenis Oporta le dijo: “Pronta recuperación Arroyito. Usted más que nadie sabe lo que es levantarse”.

Katherine Arroyo se siente fuerte de mente para afrontar la lesión que sufrió en el partido entre Moravia y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Viviana Chinchilla comentó: “Volverá más fuerte flaquita, acá estaremos siempre con usted”.

Gabriela Guillén le manifestó: “Vamos que vamos”; mientras que Alisha Lindo citó: “Fuerza Ka, volverá más fuerte”.

Carolina Miranda, la delantera mexicana con pasado en Alajuelense también le escribió unas palabras: “Te mando un abrazo fuerte”; al igual que la legionaria Melissa Herrera: “Ánimo flaca, fuerza”.

La Liga también publicó un mensaje este miércoles: “De parte de toda la institución queremos enviarle un mensaje de fortaleza y total respaldo a nuestra jugadora Katherine Arroyo, quien sufrió una lesión en su rodilla en el partido ante AD Moravia. ¡Fuerza leona!”.

