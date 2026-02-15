Emelie Valenciano rompe el silencio sobre la lesión de Carolina Venegas: esto fue lo que dijo

Emelie Valenciano dijo que le ofrece una disculpa a Carolina Venegas por lo ocurrido en el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF.

Emelie Valenciano difundió un comunicado oficial en sus redes sociales manifestándose sobre la polémica ocurrida en el clásico femenino en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó 2-1 a Saprissa FF el viernes pasado.

La futbolista de la Liga, que este domingo está de cumpleaños, es señalada por muchos como la villana, como la mala de la película debido a la lesión de Carolina Venegas, quien tras un golpe quedó bañada en sangre y con múltiples fracturas en el hueso nasal.

Ya habló Carolina Venegas y dijo: “Yo no creo que ella haya pensado ‘voy a ir a quebrarle la nariz a Carolina’. Estoy segura de que, sabiendo lo que pasó, o sea, estoy segura de que ella, sabiendo que me fracturó la nariz, pues no debe sentirse orgullosa de eso”.

Pero quedaba pendiente conocer la posición de Emelie Valenciano y en su pronunciamiento, la jugadora de Alajuelense indicó que quería tomarse este espacio para dirigirse a la afición y aclarar una situación; así como enviarle un mensaje público a la delantera de Saprissa FF, con quien ya conversó.

“Mis intenciones, como persona y como jugadora, jamás han sido ni serán lastimar a una rival. Mi carrera ha estado marcada por el respeto y la competencia leal, y me sostengo en ello con absoluta tranquilidad”, manifestó Emelie Valenciano.

Dijo que agradece profundamente a quienes han comprendido su posición y, de manera especial, al cuerpo técnico, a sus compañeras y a la institución, que la han respaldado en estas horas “ante comentarios que han sobrepasado el límite del fanatismo y la rivalidad deportiva”.

”Por otro lado, ya sostuve una conversación directa con mi colega Venegas para aclarar cualquier malentendido y poner en su justa dimensión lo ocurrido. A Carolina le deseo una pronta recuperación y como colega y compañera de Selección le ofrezco una disculpa.

”Quiero decir algo desde lo más humano: he pasado por lesiones y sé lo duro que es enfrentar meses fuera de la cancha. Por eso mismo, jamás desearía que alguien viva un proceso así”, concluyó Emelie Valenciano.

Carolina Venegas sabrá este lunes si la fractura en la nariz requiere cirugía o no. (Jose Cordero/José Cordero)

Le "esponjaron" la nariz a Carolina Venegas pic.twitter.com/cULcSZEuze — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026

