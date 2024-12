Cartaginés enfrenta lo que tanto temía deportiva y económicamente

En el Club Sport Cartaginés tenía claro que el riesgo de no clasificar era muy elevado, pero el descalabro en el cierre del Torneo de Apertura 2024 fue peor de lo presupuestado y ahora el club debe enfrentar la dura realidad deportiva y financiera que tanto temía: reducción de ingresos, presupuesto golpeado para futuros refuerzos, dudas con jugadores que no dieron la talla y se irían, así como la posible salida del cuerpo técnico.

En el Cartaginés analizan la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Greivin Mora (rojo). Los asistentes Michael Umaña (izquierda) y Paolo Jiménez también podrían dejar el primer equipo. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente Leonardo Vargas señaló hace un par de semanas que todos estaban en análisis en el club y la continuidad del timonel, Greivin Mora, dependía en gran medida de los resultados. Si bien, los brumosos estuvieron 16 fechas en zona de clasificación y superaron en 14 puntos lo hecho en el primer semestre del 2024, por segundo certamen al hilo quedaron fuera de las semifinales.

El no meterse entre los primero cuatro tomó otra dimensión por la goleada 6-2 que le propinó Sporting FC en la última fecha del Apertura 2024 y por no aprovechar hasta con el empate se metían, gracias a la derrota de Herediano (2-0 ante Santos). La afición pidió la salida del estratega en el estadio Ernesto Rohrmoser y en las redes sociales del club señalan también al estratega y a figuras que no dieron la talla.

No hay duda que se vienen cambios importantes en el conjunto de la Vieja Metrópoli. Según se pudo indagar, la dirigencia está más inclinada en dar un golpe de timón y acabar con la era de Mora. Esta sería la primera modificación importante, no obstante, no es el único frente que deben enfrentar.

Decisiones trascendentales en Cartaginés

Las próximas horas serán claves para la toma de decisiones en el Cartaginés. En lo deportivo la dirigencia terminó con un muy mal sabor de boca y realizaría ajustes importantes, pero también debe resolver el tema económico y otros aspectos más.

Cuerpo técnico: Grevin Mora tuvo su oportunidad y por primera vez fue el timonel oficial del primer equipo brumoso. Su rendimiento fue del 51%, sin embargo, todo hace indicar que no le permitirán continuar y de quedarse se enfocaría solamente en el puesto de coordinador de ligas menores.

Finanzas golpeadas: los brumoso reportaron un 40% de reducción en los ingresos para el Torneo de Apertura 2024, solo por concepto de patrocinadores. A esto se suma que las taquillas se fueron en picada y el Fello Meza lució con las graderías vacías en la mayoría de juegos. Solamente ante Saprissa se superó el 80% de la capacidad, pero no se llegó a esto frente a Alajuelense o Herediano.

El Fello Meza lució con muy poco público en la mayoría de partidos del Cartaginés en el Torneo de Apertura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Falta de ingresos extra: los blanquiazules estaban urgidos de como mínimo una taquilla importante en las semifinales, pero al quedar eliminados pasarán todo diciembre y gran parte de enero sin partidos. Así mismo, el perderse la fiesta grande desmotiva a sus socios comerciales y esto puede afectar más los ingresos.

