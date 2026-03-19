Carlos Vela reacciona al incidente de Alejandro Bran y deja claro lo que viene en Alajuelense

Carlos Vela adelantó que citó a Alejandro Bran a una reunión antes de la práctica de este jueves de Liga Deportiva Alajuelense.

Carlos Vela confesó sentirse sorprendido ante lo ocurrido este jueves a primera hora con Alejandro Bran, quien tuvo un problema en el condominio en el que vive y hasta intervino la Fuerza Pública. Ante esto, el gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense tiene una posición clara.

El mexicano aseguró en el programa 120 Minutos de Monumental que lo primero es investigar bien lo que pasó, porque todo está muy reciente y confesó que citó al futbolista antes del entrenamiento programado para la tarde, para conversar con él.

Carlos Vela insistió en que quiere entender bien la situación, de la que Alejandro Bran ya se pronunció en su Instagram y proceder conforme al reglamento interno que rige en el club.

Además, confirmó que Alejandro Bran se entrenó con la Liga el miércoles por la tarde y que la próxima sesión de este jueves tiene ese mismo horario, en la tarde.

“En principio, entendiendo la importancia del partido del sábado (ante Herediano), privilegiamos el descanso, que pasaran casi 48 horas del partido contra Los Ángeles para aprovechar la sesión de entrenamiento y los jugadores estuvieran mejor recuperados para planificar bien y arrancar en forma en torno al partido del sábado”, comentó Carlos Vela.

Sin embargo, el incidente de Alejandro Bran en Núcleo, el condominio en La Sabana donde vive, fue a primera hora, cuando se suponía que tenía que estar descansando.

¿Qué saben en Alajuelense específicamente de la situación? Carlos Vela contestó que lo único que sabe hasta ahora fue que hubo un incidente en el condominio privado donde vive, se presentaron unas quejas y que llegaron las autoridades correspondientes. Además, insistió en que todavía no tienen mayores detalles.

“Toca seguir los protocolos, llevar las cosas con calma, sí con mucho rigor y apegarnos lo más posible a los valores del club y reitero, sancionar conforme está establecido y darle vuelta a la página”, manifestó.

Carlos Vela ya tuvo la primera conversación con Alejandro Bran, sin entrar en mayores detalles.

“Sí, platiqué yo ya con Bran. Él está bien, está en casa de sus papás y nada, ya quedamos de vernos por la tarde poco antes de la sesión de entrenamiento”, destacó.

Carlos Vela manifestó que de momento no quiere profundizar de más en este tema, pero sí fue muy claro en que un incidente así, “a todas voces no es lo ideal ni lo que estamos buscando”.

“Es un incidente que no debe ocurrir y hay que aprender todos de ello. Estamos en un momento importante de la competencia y no suma, no suma... Entendiendo que hay que esperar y entender bien qué fue lo que pasó”, recalcó.

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado. (Foto: /Foto: cortesía)

Cuando le consultaron si ya se había presentado alguna situación particular con Alejandro Bran, si tenía antecedentes, respondió que “es un gran jugador y es un buen muchacho”.

“Como todos los jóvenes, que pueden haber cometido o pueden cometer errores. No creo que sea el primero, lo que sucede es algo que es parte del proceso de maduración de cualquier joven, de cualquier persona.

”No quiero individualizar ni hacer algo más grande de lo que es, quiero apegarme un poco a los protocolos del club, a lo que está establecido y después tener una charla de desarrollo personal, creo que hay que entender primero, reitero, qué pasó, y en función de eso, tomar las decisiones correspondientes”, afirmó Carlos Vela.

Después de pronunciar eso, repitió que Alejandro Bran “es un buen muchacho, es un buen profesional que está pasando un buen momento futbolístico”.

Alejandro Bran ahora queda expuesto a que Liga Deportiva Alajuelense le aplique una sanción a lo interno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Repitió que a veces las personas cometen errores y toca asumir las consecuencias de eso y aprender para tratar de evitar tropezar con la misma piedra.

“Es un proceso de desarrollo personal, humano, profesional de cualquier persona y creo que en ese sentido pues nadie le rehúye a eso, es un tema que lamentablemente puede estar sucediendo. Pero vamos, no es algo que nunca haya sucedido, que ni Óscar Ramírez con la experiencia que tiene o yo no hayamos vivido antes”, apuntó Carlos Vela.

El futbolista Alejandro Bran fue detenido por la policía por supuestos disturbios en un parqueo

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