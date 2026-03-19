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Alajuelense se pronuncia por incidente de Alejandro Bran en el que intervino la policía: vea fotos y videos

Esto dijo Liga Deportiva Alajuelense sobre lo que pasó con Alejandro Bran

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Por Fanny Tayver Marín, Christian Montero, y Esteban Valverde
Alejandro Bran tuvo un problema en el condominio donde vive y hasta llegó la policía.
Alejandro Bran tuvo un problema en el condominio donde vive y hasta llegó la policía. (Cortesía/Cortesía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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