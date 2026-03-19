Alajuelense se pronuncia por incidente de Alejandro Bran en el que intervino la policía: vea fotos y videos

¿Qué pasó con Alejandro Bran? El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense tuvo un incidente en el condominio Núcleo, en La Sabana, donde reside. Y ameritó la intervención de la Fuerza Pública.
Ante una consulta realizada a la Liga, el club brindó una declaración oficial sobre esta situación con su mediocampista.
“Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo, según corresponda”, manifestó Alajuelense a través de su oficina de comunicación.
El futbolista Alejandro Bran fue detenido por la policía por supuestos disturbios en un parqueo