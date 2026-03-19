Alajuelense se pronuncia por incidente de Alejandro Bran en el que intervino la policía: vea fotos y videos

Alejandro Bran tuvo un problema en el condominio donde vive y hasta llegó la policía.

¿Qué pasó con Alejandro Bran? El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense tuvo un incidente en el condominio Núcleo, en La Sabana, donde reside. Y ameritó la intervención de la Fuerza Pública.

Ante una consulta realizada a la Liga, el club brindó una declaración oficial sobre esta situación con su mediocampista.

El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue abordado por oficiales de la Fuerza Pública en un parqueo. (Foto: /Foto: cortesía)

“Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo, según corresponda”, manifestó Alajuelense a través de su oficina de comunicación.