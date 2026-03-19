Fuerza Pública se pronuncia ante incidente de Alejandro Bran: Este fue su informe

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado.

La Fuerza Pública dio su versión sobre los hechos que se suscitaron esta madrugada con el jugador de Alajuelense, Alejandro Bran.

“A las 5:34 a. m. se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, provincia de San José (...). Las autoridades al llegar lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores”, se lee en el informe.

Según la Fuerza Pública, el señalado dio una explicación de lo sucedido y pidió irse del lugar, al final Bran fue retirado por amigos del lugar.

“El hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en vehículo particular”, agrega el comunicado.

Según trascendió por aparte, la situación se presentó en el condominio Núcleo cerca de La Sabana.