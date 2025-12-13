Puro Deporte

Caos en la visita de Messi a India: disturbios, enojo de fans y un organizador detenido

Lo que prometía ser una fiesta terminó en escándalo: la breve aparición de Messi en Calcuta desató disturbios, denuncias de estafa y una investigación policial. Vea las fotos.

Por AFP
Lionel Messi recorrió el estadio Salt Lake de Calcuta saludando a los aficionados antes de retirarse del campo.
Lionel Messi recorrió el estadio Salt Lake de Calcuta saludando a los aficionados antes de retirarse del campo. (DIBYANGSHU SARKAR/AFP)







