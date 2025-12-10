Lionel Messi en Costa Rica: estos son los caminos que llevarían al Inter Miami contra clubes ticos

Lionel Messi y el Inter Miami clasificaron a la Copa de Campeones de la Concacaf como monarcas de la MLS.

El Inter de Miami, equipo en el que juega Lionel Messi, estará presente en la edición 2026 de la Copa de Campeones de la Concacaf al igual que el Cartaginés y Alajuelense, planteles costarricenses. Sin embargo, que Messi venga al país no parece tan sencillo.

El cuadro del astro argentino quedó sembrado del lado “derecho” de las llaves que llevan a la copa; de esta forma, el único equipo nacional que podría toparlo sin necesidad de llegar a una final es el Cartaginés, club que también está de ese lado.

Los brumosos deberán jugar contra el Vancouver Whitecaps en los dieciseisavos de final del torneo. Seguidamente, el rival de turno, si clasifican, será el Seattle Sounders de la MLS; y luego, si superan esta prueba y luego los cuartos de final, podrían quedar frente a frente contra Lionel Messi y compañía en las semifinales.

Al ser una fase de partidos de ida y vuelta, Messi podría estar en el Fello Meza, eso sí, siempre y cuando los de Florida también vayan avanzando.

En cuartos de final, si llegan hasta esa fase, los dirigidos por Andrés Carevic podrían tener como adversarios al FC Cincinnati de la MLS o a Tigres de México.

El Inter Miami arrancará competencia en los octavos de final contra el vencedor de la serie entre el Ottawa de Canadá y el Nashville de la MLS.

El equipo del campeón del mundo con Argentina, en cuartos de final, se las vería contra el América de México o el Philadelphia Union, también de la MLS, por lo que su camino parece igualmente complejo para alzar el cetro de la región.

Por otra parte, el otro club costarricense, Alajuelense, solo podría toparse con Messi en una eventual final, ya que los manudos están del lado “izquierdo” del cuadro clasificatorio. Esto también haría que el 10 albiceleste no tenga que venir a Costa Rica, dado que la final es a partido único en una sede por definir, aunque normalmente la organización le asigna este duelo a México o Estados Unidos.

De esta forma, queda claro que para los equipos ticos toparse con Messi no será tan sencillo. Tampoco Keylor Navas y Pumas lo tienen como un rival próximo: Pumas solo jugaría contra el Inter Miami en una final del certamen, ya que, al igual que la Liga, también está en el sector contrario al Inter.