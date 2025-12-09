Alajuelense, Cartaginés y Keylor Navas conocen rivales: Hora y canal para el sorteo de ‘Concachampions’

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés son los únicos clubes de Costa Rica que actuarán en la Copa de Campeones de Concacaf; pero en la competencia habrá más ticos a seguir, como Keylor Navas con Pumas. ¿Contra quiénes actuarán? Todo quedará claro este martes 9 de diciembre, cuando se efectúe el sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Aparte de la Liga, los brumosos y el “Halcón”, el sorteo también le atañe a otros costarricenses, como Jeaustin Campos, quien dirige al Real España de Honduras; o a Steven Cárdenas y Derrickson Quirós, quienes militan en Xelajú de Guatemala.

En la rueda de prensa de las semifinales del Torneo de Apertura 2025, Johan Venegas dijo con una gran sonrisa que le encantaría que a los brumosos les toque jugar contra el Inter Miami de Lionel Messi. ¿Será? Para que ocurra, los blanquiazules deberían quedar en la posición B6 y ganar su duelo en primera ronda contra A6.

Lo que es un hecho es que Alajuelense y el equipo de Messi ya están sembrados en octavos de final. Y para que estos clubes se topen, la única opción sería en la final de “Concachampions”, pues se encuentran en llaves opuestas.

Los 27 clubes que participarán en la edición 2026 de la Copa de Campeones de Concacaf conocerán este martes su panorama en la competición. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Al filo de la tarde, Cartaginés sabrá el nombre rival directo para la primera fase de la Copa de Campeones que se disputará en febrero. El equipo dirigido por Andrés Carevic se encuentra en el bombo 2.

Mientras que Alajuelense conocerá el nombre de dos equipos que deberán enfrentarse entre sí. El ganador de ese emparejamiento en la primera ronda será el oponente de los manudos en octavos de final, en lo que será el debut de la Liga en la “Concachampions” 2026, en marzo próximo.

Hay que recordar que por ganar la Copa Centroamericana, el equipo de Óscar Ramírez entra directo a los octavos de final, eximiéndose de la primera fase, que sí tendrán que jugar los de la Vieja Metrópoli y el propio Pumas de Keylor Navas.

¿Donde puedo ver el sorteo de la ‘Concachampions’? Copiado!

El sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 se realizará a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica) y será transmitido por ESPN.

También podrá seguirlo a través de la aplicación Disney+ y del canal de Youtube de Concacaf. Y en este artículo de nacion.com encontrará todos los detalles.

Lo que debe saber del sorteo Copiado!

El sorteo, producido para televisión y transmitido en vivo desde Miami, Florida, contará con la conducción de Vanessa Huppenkothen, Alexi Lalas y Mariah Ramharack.

También participará el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, mientras que los exjugadores profesionales Brad Guzan y Pavel Pardo fungirán como asistentes del sorteo.

La edición 2026 de la Copa de Campeones Concacaf, la número 61 en la historia del torneo, presentará a algunos de los equipos más importantes de la región, incluyendo a los clubes mexicanos Club América y Monterrey, al vigente campeón Cruz Azul; al Inter Miami CF de Lionel Messi –reciente campeón de la MLS Cup– y al debutante San Diego FC de la MLS.

Así como a los destacados clubes costarricenses como Alajuelense y Cartaginés; al Olimpia de Honduras; y a los representantes caribeños Mount Pleasant FA de Jamaica y O&M FC de la República Dominicana, entre otros.

El sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 se efectuará este martes 9 de diciembre. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Concacaf detalló que la Copa de Campeones Concacaf mantiene su formato de eliminación directa, compuesto por cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Las primeras cuatro rondas se disputan en series de ida y vuelta, mientras que la Final –donde se coronará al campeón regional– se jugará a partido único.

De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su camino en la Primera Ronda y cinco avanzarán directamente a los Octavos de Final.

La Primera Ronda iniciará a principios de febrero, los Octavos de Final se disputarán en marzo, los Cuartos de Final en abril, las Semifinales entre abril y mayo, y la Final se llevará a cabo el sábado 30 de mayo.

Los 27 clubes clasificados a la Copa de Campeones de Concacaf Copiado!

Campeonato Canadiense (1 plaza): Vancouver FC (Canadá).

Copa del Caribe (3 plazas): Defence Force FC (Trinidad y Tobago), O&M FC (República Dominicana) y Mount Pleasant FA (Jamaica).

Copa Centroamericana (6 plazas): Alajuelense (Costa Rica), Cartaginés (Costa Rica), Olimpia (Honduras), Xelajú (Guatemala), Real España (Honduras) y Sporting San Miguelito (Panamá).

Leagues Cup (2 plazas): LA Galaxy (Estados Unidos) y Seattle Sounders FC (Estados Unidos).

MLS (6 plazas): FC Cincinnati (Estados Unidos), Inter Miami CF (Estados Unidos), Los Angeles FC (Estados Unidos), Philadelphia Union (Estados Unidos), San Diego FC (Estados Unidos) y Vancouver Whitecaps (Canadá).

Liga MX (6 plazas): CF Monterrey (México), Club América (México), Cruz Azul (México), Deportivo Toluca FC (México), Pumas UNAM (México) y Tigres UANL (México).

Premier League Canadiense (2 plazas): Atlético Ottawa (Canadá) y Forge FC (Canadá.)

U.S. Open Cup (1 plaza): Nashville SC (Estados Unidos).

Cuadro de competencia Copiado!

Según el reglamento de la Copa de Campeones Concacaf 2026, los criterios de clasificación y el ranking de clubes de Concacaf vigente al 8 de diciembre de 2025, cada uno de los 27 clubes será preclasificado en una posición del cuadro o asignado a un bombo.

Atención a los octavos de final (aquí arrancará Alajuelense) Copiado!

Cinco equipos recibieron el pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf como reconocimiento a su mérito deportivo.

Los clubes que gozan de ese beneficio son los tres campeones de las copas regionales de Concacaf: Liga Deportiva Alajuelense, Mount Pleasant FA y Seattle Sounders FC.

Además, el Deportivo Toluca FC como el campeón de la Liga MX con más puntos acumulados, e Inter Miami CF, campeón de la MLS Cup.

Según detalló la Confederación, estos cinco equipos también han sido preclasificados en posiciones específicas del cuadro de Octavos de Final, según el ranking de clubes Concacaf:

Deportivo Toluca FC (club mejor clasificado): Enfrentamiento 1 de Octavos de Final

Inter Miami CF (segundo mejor clasificado): Enfrentamiento 5 de Octavos de Final

Seattle Sounders FC (tercer mejor clasificado): Enfrentamiento 8 de Octavos de Final

Liga Deportiva Alajuelense (cuarto mejor clasificado): Enfrentamiento 4 de Octavos de Final

Mount Pleasant FA (quinto mejor clasificado): Enfrentamiento 2 de Octavos de Final

En vista de que Alajuelense se encuentra preclasificado en el enfrentamiento 4 de octavos de final, viendo la llave de competencia preestablecida, eso implica que la Liga se medirá contra el vencedor de la serie de la primera ronda entre A5 y B5.

Información sobre la primera ronda Copiado!

Concacaf detalló que para la Primera Ronda, los tres clubes mejor clasificados – Cruz Azul, Tigres UANL y Club América – serán preclasificados en posiciones específicas del cuadro, mientras que los otros 19 clubes serán distribuidos en dos bombos. Las preclasificaciones son:

Cruz Azul (club mejor clasificado): Enfrentamiento 3 de Primera Ronda

Tigres UANL (segundo mejor clasificado): Enfrentamiento 9 de Primera Ronda

Club América (tercer mejor clasificado): Enfrentamiento 7 de Primera Ronda

Los 19 clubes restantes se asignarán de la siguiente forma:

Bombo 1 (8 clubes mejor clasificados): Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC y Pumas UNAM .

(8 clubes mejor clasificados): Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC y . Bombo 2 (11 clubes con menor clasificación): San Diego FC, Olimpia, Forge FC, Atlético Ottawa, Cartaginés, CSD Xelajú, Sporting San Miguelito, Real España, Defence Force FC, Vancouver FC y O&M FC.

Los 19 puestos disponibles en el cuadro de Primera Ronda se distribuirán en dos “Bombos de Posiciones”:

Bombo A: A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10 y A11.

Bombo B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 y B11.

Procedimientos en el sorteo de ‘Concachampions’ Copiado!

El sorteo oficial comenzará confirmando las posiciones en el cuadro para los ocho clubes preclasificados (tres en la Primera Ronda y cinco en los Octavos de Final).

Una vez confirmadas, se iniciará el sorteo extrayendo aleatoriamente una esfera del Bombo 1, seguida por una esfera de posición de la Primera Ronda del Bombo A.

Este proceso se repetirá para las siete esferas restantes del Bombo 1, utilizando siempre las posiciones disponibles del Bombo A.

Después de que todos los clubes del Bombo 1 hayan sido sorteados y asignados a una posición en el cuadro, se procederá con el sorteo de los clubes del Bombo 2, siguiendo el mismo procedimiento con el Bombo 2 y el Bombo B.

