Lionel Messi sigue sumando a su leyenda y se corona campeón de la MLS

El argentino Lionel Messi (centro) ganó su título número 47 al coronarse campeón de la MLS, con el Inter de Miami.

La estrella argentina Lionel Messi alcanzó los 47 títulos oficiales en su carrera tras consagrarse este sábado campeón de la MLS Cup 2025 con Inter Miami.

El rosarino, quien ya había dejado su huella indeleble en Barcelona, París y con la Selección Argentina, volvió a coronarse en Estados Unidos y amplió un palmarés que no parece tener fin.

Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps, y Messi agigantó su historia como el futbolista más ganador de todos los tiempos al sumar 47 coronas en su carrera deportiva.

Desde su irrupción en 2005 hasta este presente glorioso, su trayectoria se sostiene en récords, hazañas y una inagotable capacidad para marcar diferencias en todas las canchas del mundo y darle al inglés David Beckham el cetro con el cuadro de Miami que tanto anhelaba.

Lionel gritó campeón con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina.

En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43.

Meses más tarde, ya con la camiseta del equipo estadounidense, sumó dos más a nivel de clubes: la Leagues Cup de ese año y el Supporters’ Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024, llegando así a 46 títulos totales.

“Este año era uno de los objetivos: ganar la MLS. El equipo estuvo a la altura; habíamos ganado la Leagues Cup, llegado a semifinales de la Concachampions. Este título se lo quiero dedicar a Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes jugaron su último partido como profesionales y se marchan como campeones”, indicó Messi tras finalizar el partido.

Las Garzas, con Javier Mascherano en el banquillo, superaron al Vancouver del alemán Thomas Müller, quien tantos dolores de cabeza le dio al argentino con el Bayern Múnich en la Champions League.

Los tantos del equipo de Florida fueron obra de Édier Ocampo, en propia meta; Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, tras dos asistencias de Messi. Ali Ahmed había igualado el marcador de forma momentánea para el elenco canadiense.