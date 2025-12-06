Vea dónde va a jugar Lionel Messi en el Mundial: fechas, sedes y horarios del torneo

El Mundial de la FIFA 2026, ya tomó forma. No solo se conocen los grupos, sino que ya tenemos fechas, sedes y horarios de los partidos.

Un día después del sorteo, FIFA reveló la información sobre los horarios y fechas claves. La FIFA realizó este sábado un evento especial para revelar el calendario oficial. La publicación se programó un día después del sorteo de los grupos, debido a la complejidad logística del torneo.

La presentación no solo contempló el orden de los encuentros, sino también los días exactos y las sedes que recibirán a cada selección, un paso decisivo en el camino hacia la Copa Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, comenzará la defensa del título, con una fase de grupos en Kansas City y Dallas, mientras el atractivo duelo entre España y Uruguay se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, y los aficionados ya conocen la repartición de los 104 partidos de un torneo que acaparará la atención global a lo largo de casi seis semanas.

La presentación, llevada a cabo en otro evento en Washington, reveló que el escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL).

La selección que capitanea Lionel Messi jugará los otros dos partidos del Grupo J en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.

Lionel Messi y Argentina debutarán en Kansas City y luego jugarán los otros dos partidos en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys. (LUIS ROBAYO/AFP)

En el calendario, la FIFA incluyó también los horarios de los partidos, en los que debía equilibrar las desafiantes condiciones meteorológicas del verano norteamericano con las necesidades de las audiencias internacionales.

Los juegos de Dallas estarán a resguardo de las altas temperaturas de Texas gracias a la cubierta de la cancha de los Cowboys. En la primera fecha del grupo, sin embargo, Argentina y Argelia se medirán a partir de las 3 p.m., hora local, en el estadio de Kansas City, que carece de techo retráctil.

“Habrá un poco de calor, pero es para los dos, no hay excusa”, dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, durante un evento en el que participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y leyendas de la Copa del Mundo como el brasileño Ronaldo, el italiano Francesco Totti y el búlgaro Hristo Stoichkov.

El Mundial echará a rodar el 11 de junio a las 2 p.m. (hora de México), (20H00 GMT) en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

“El primer partido siempre es fundamental. Para México, que es una nación futbolística, le va a venir muy bien”, consideró Stoichkov.

Con Cristiano Ronaldo, Portugal debuta el 17 de junio del 2026 en Houston. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

México, que tiene tres de las 16 sedes del torneo, albergará uno de los platos fuertes de la fase de grupos, el choque entre España y Uruguay por el Grupo H.

La Roja, vigente campeona de Europa, se medirá con la Celeste en Guadalajara el 26 de junio en la última fecha de la llave.

Anteriormente, la selección liderada por Lamine Yamal jugará dos partidos en Atlanta, frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, el 15 y 21 de junio.

Al mando de Carlo Ancelotti, Brasil abrirá el torneo ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford (afueras de Nueva York), misma sede de la final del certamen el 19 de julio.

Inmersa en el Grupo C, la Seleçao chocará el día 19 con Haití en Filadelfia y el 24 contra Escocia en Miami.

“Es un grupo duro, pero deberíamos estar bien”, consideró Ronaldo.

Otro de los duelos que más expectativas genera es el de Colombia frente a Portugal, en el reencuentro de sus figuras James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras ser compañeros en el Real Madrid.

El escenario del choque será el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio. Colombia jugará sus otros partidos del Grupo K en México: el 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca y el 23 en Guadalajara ante el ganador de una repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Los primeros juegos

Jueves 11 de junio

Grupo A: México vs. Sudáfrica (Estadio Azteca Ciudad de México).

Grupo A: Corea del Sur vs. ganador del repechaje entre Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda. (Estadio Azteca).

Viernes, 12 de junio

Grupo B: Canadá vs. ganador del repechaje de Ialia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia. (Toronto Stadium).

Grupo D: Estados Unidos vs. Paraguay (Los Angeles Stadium).

Sábado 13 de junio

Grupo C: Haití vs. Escocia (Boston Stadium).

Grupo D: Australia vs. ganador del repechaje de Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo. (BC Place Vancouver).

Grupo C: Brasil vs. Marruecos (New York/New Jersey).

Grupo B: Qatar vs. Suiza (San Francisco Bay Area Stadium).

Domingo 14 de junio

Grupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador (Philadelphia Stadium).

Grupo E: Alemania vs. Curazao (Houston Stadium).

Grupo F: Países Bajos vs. Japón (Dallas Stadium).

Grupo F: Túnez vs. ganador del repechaje entre Ucrania, Suiza, Polonia y Albania. (Estadio de Monterrey).

Lunes 15 de junio

Grupo H: Arabia Saudita vs. Uruguay (Miami Stadium).

Grupo H: España vs. Cabo Verde (Atlanta Stadium).

Grupo G: Irán vs. Nueva Zelanda (Los Angeles Stadium).

Grupo G: Bélgica vs. Egipto (Seattle Stadium).

Martes 16 de junio

Grupo I: Francia vs. Senegal (New York/New Jersey Stadium).

Grupo I: Noruega vs. ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinám (Boston Stadium).

Grupo J: Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium).

Grupo J: Austria vs. Jordania (San Francisco Bay Area Stadium).

Miércoles 17 de junio

Grupo L: Ghana vs. Panamá (Toronto Stadium).

Grupo L: Inglaterra vs. Croacia (Dallas Stadium).

Grupo K: Portugal vs. ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. (COD/JAM/NCL)(Houston Stadium).

Grupo K: Uzbekistán vs. Colombia (Estadio Azteca).