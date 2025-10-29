Azulejos igualan la Serie Mundial ante Dodgers y aseguran retorno a Toronto

Andrés Giménez de los Azulejos de Toronto se lanza en primera ante la intervención de Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles, en el cuarto juego de una pareja Serie Mundial.

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6 a 2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.

Los canadienses se recuperaron mejor del maratónico juego del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para alcanzar su primer título en 32 años.

El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, obligados ahora a viajar de vuelta a Toronto para lograr su segunda corona consecutiva.

LEA MÁS: Serie Mundial pondrá frente a frente a la mejor ofensiva de la temporada ante una defensa inquebrantable

La serie, al mejor de siete partidos, vivirá un quinto episodio el miércoles en Los Ángeles antes de trasladarse a Toronto para el sexto capítulo el viernes y, de ser necesario, un sétimo y último el sábado.

La gran incógnita este martes era cómo iba a influir en ambos equipos el extenuante duelo de la víspera, que se prolongó durante más de seis horas y media.

Cuando se acercaba la medianoche en Los Ángeles, un jonrón ganador de Freddie Freeman hizo estallar de júbilo las gradas del Dodger Stadium

Los angelinos se colocaron al frente de la eliminatoria pero a costa de quemar los brazos de casi todo su bullpen, por lo que este martes necesitaban una larga y productiva apertura de Ohtani.

La última vez que el prodigio japonés subió al montículo, en la Serie de Campeonato ante Milwaukee, selló una de las mejores actuaciones de la historia con 10 ponches y tres jonrones en ataque.

Este martes Ohtani demostró que es humano, ponchando a seis rivales y cediendo seis hits y una base por bolas en seis entradas.

Al bate apenas sacó una base por bolas en tres turnos, lejos de su extraordinaria noche anterior, en la que pegó dos jonrones y batió un récord de playoffs llegando nueve veces a base.

Ohtani pasó su peor momento en la tercera entrada cuando, en un duelo de titanes, Guerrero Jr. le conectó un cuadrangular de dos carreras.

LEA MÁS: Nicaragua fulminó con un ‘Rayo’ a Costa Rica y le arrebata presea de oro en Juegos Centroamericanos

Guerrero Jr., con más responsabilidad ante la baja de George Springer, se convirtió en el jugador de los Azulejos con más cuadrangulares en playoffs, con un total de siete, todos ellos este año.

Daulton Varsho de los Azulejos de Toronto anota una carrera sin que el catcher de los Dodgers, Will Smith, pueda hacer nada en este cuarto juego de la Serie Mundial. (HARRY HOW/Getty Images via AFP)

Sólo 17 horas después del histórico tercer partido, las gradas del Dodger Stadium volvieron a llenarse con 56.000 aficionados.

Ohtani recibió base por bolas en su primera aparición y alargó a 11 su racha de turnos embasándose y a seis la de boletos consecutivos, cifras nunca vistas en la historia del Clásico de Otoño.

Las rachas récord del japonés concluyeron cuando fue ponchado en la tercera entrada por Shane Bieber.

Por su parte, el abridor de Toronto se retiró después de 5.1 entradas en las que cedió cuatro hits, tres bases por bolas y una carrera de Max Muncy.