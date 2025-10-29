Puro Deporte

Azulejos igualan la Serie Mundial ante Dodgers y aseguran retorno a Toronto

Luego del maratónico tercer partido, los Azulejos ganaron de visita y recuperan la ventaja de casa en la Serie Mundial

EscucharEscuchar
Por AFP
Andrés Giménez de los Azulejos de Toronto se lanza en primera ante la intervención de Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles, en el cuarto juego de una pareja Serie Mundial.
Andrés Giménez de los Azulejos de Toronto se lanza en primera ante la intervención de Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles, en el cuarto juego de una pareja Serie Mundial. (LUKE HALES/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Dodgers de Los ÁngelesAzulejos de TorontoSerie MundialBéisbolGrandes Ligas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.