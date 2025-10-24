Serie Mundial pondrá frente a frente a la mejor ofensiva de la temporada ante una defensa inquebrantable

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles y Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto, serán protagonistas en la Serie Mundial.

Será la Serie Mundial del equipo con la mejor ofensiva de la temporada, contra la novena que ostenta una aguerrida defensiva. La planilla que busca revalidar el título se enfrentará al conjunto que regresa a una final después de 32 años.

Los Dodgers de Los Ángeles se medirán a los Azulejos de Toronto a partir de este viernes 24 de octubre, a las 6 p.m., en el primer duelo por el campeonato, que se disputará en el Rogers Centre de Toronto. El cetro se definirá al mejor de siete partidos.

El cuadro angelino va en busca del bicampeonato, su tercera corona desde el año 2000 y la novena en su historia. En la actual temporada presentan una efectividad colectiva de 2,45 en 92 entradas, con 104 ponches y solo 25 carreras limpias permitidas, según reseña de la Crónica de México.

Su rotación, integrada por Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani, fue sumamente efectiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Además, cuentan con el japonés Roki Sasaki, quien, tras superar una lesión, se convirtió en su cerrador de lujo, con tres salvamentos en playoffs, gracias a su recta de 100 mph, una de las más veloces en la historia reciente.

Los Dodgers eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee con una gran actuación de Ohtani, quien fue dominante tanto con el bate como desde el montículo.

Mientras tanto, los Azulejos, que desde su bicampeonato en las temporadas de 1992-1993 no habían vuelto a la Serie Mundial, llegan con la mejor ofensiva de la postemporada, liderando en promedio colectivo (.296), jonrones (20), dobles (26), carreras anotadas (71) y remolcadas (66).

Además, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., el mexicano Alejandro Kirk y George Springer llegan encendidos, tras dejar en el camino a los Marineros de Seattle.

Guerrero Jr., primera base de los Azulejos, fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con un promedio de .442, seis jonrones y 12 impulsadas en 11 juegos. Su poder ofensivo ha sido clave para que Toronto eliminara a Yanquis y Marineros en su camino al Clásico de Otoño.

Los partidos de la Serie Mundial se podrán observar en Centroamérica por la señal de ESPN 1, que tiene los derechos de transmisión y la aplicación Disney +.

La programación está sujeta a cambios. El campeón será aquel equipo que gane cuatro de los siete partidos.

En el siguiente cuadro, tal y como se acostumbra en los deportes estadounidenses, el equipo casa es el que aparece de segundo.

¡Playball! Copiado!