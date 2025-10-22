Puro Deporte

Así se vivió el fuerte temblor en la transmisión de ESPN del partido Cartaginés vs. Motagua (video)

‘Realmente hubo un sismo’, informó con sorpresa ESPN tras el fuerte temblor durante partido de Cartaginés y Motagua

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El temblor que sorprendió a todo Costa Rica este martes 21 de octubre por la noche también sorprendió internacionalmente durante la transmisión del partido de Cartaginés por la Liga Centroamericana de Concacaf.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésLiga CentroamericanaTemblor en Costa Rica
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.