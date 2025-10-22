Así se vivió el fuerte temblor en la transmisión de ESPN del partido Cartaginés vs. Motagua (video)

El temblor que sorprendió a todo Costa Rica este martes 21 de octubre por la noche también sorprendió internacionalmente durante la transmisión del partido de Cartaginés por la Liga Centroamericana de Concacaf.

Jugadores de Motagua (primer plano) y Cartaginés intercambian palabras antes del partido por la Liga Centroamericana, que se vio sacudido por un fuerte temblor que se apreció en la transmisión de ESPN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los brumosos recibían en su estadio, el Fello Meza, al Motagua de Honduras. Luego de un reñido encuentro que parecía terminar sin anotaciones, llegó el gol del triunfo para los brumosos, gracias a Geancarlo Castro, que justo ese día disputaba su primer juego con la camisa blanquiazul.

La habitual revisión del VAR consumió un rato y, como si hubiera estado coordinado, la tierra se empezó a mover cuando el árbitro iba a pitar la reanudación del partido.

LEA MÁS: Salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa: la reacción de David Guzmán y el conmovedor mensaje de su hija

En la transmisión de la cadena ESPN se apreció un fuerte movimiento de la cámara. Como los seguidores brumosos estaban extasiados por el gol en ese momento, y se escuchaban los festejos en el estadio, por un momento parecía que la cámara se movía al ritmo de aficionados bailando en la gradería.

LEA MÁS: Héroe inesperado le da triunfo a un Cartaginés que sueña con clasificar a Concacaf

Pero no se trataba de ninguna celebración; era la tierra sacudiéndose con un temblor de 6,1 grados que tuvo el epicentro muy cerca de Quepos. El evento principal (porque también hubo numerosas réplicas) se registró a las 9:57 p. m., justo cuando el partido estaba por concluir en el Fello Meza.

Los aficionados mostraron un tranquilo comportamiento y ni siquiera fue necesario detener el partido o aplicar protocolos de emergencia.

LEA MÁS: José Saturnino Cardozo y su fórmula de éxito que ya está dando frutos

La cuenta en X de ESPN Centroamérica hasta se permitió bromear con un evento que, afortunadamente, no produjo mayores daños. “Parecía que el estadio se movía por el gol del Cartaginés pero no... ¡REALMENTE HUBO UN SISMO EN MEDIO DEL ENCUENTRO!”.

Cartaginés terminó imponiéndose 1-0 con ese gol de Castro. De esta serie saldrá un participante para la próxima edición de la Liga de Campeones de Concacaf; el partido se vuelta será el próximo martes 28 de octubre a las 8 p. m. en Honduras.