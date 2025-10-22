Cartaginés vs. Motagua: VAR salva a los brumosos en el Fello Meza

El Cartaginés y el Motagua se enfrentaron en la primera fase de la Copa Centroamericana. El juego terminó 0-0 en Tegucigalpa. (Diario Diez/Diario Diez)

8:25 p.m. a. m. Anulan gol a Motagua

El Motagua de Honduras anotó por intermedio del brasileño Clever Oliveira, al minuto 19, pero el VAR anuló la acción que había dado por válido el árbitro panameño Jorge Leira.

8:20 p. m. Partido equilibrado

Partido de ida y vuelta sin tanta claridad para ambos conjuntos donde prevalece el 0-0 Los blanquiazules intentan tomar el control de las acciones.

8:05 p.m. Cambio de última hora

El hondureño Marcelo Pereira ingresó por Carlos Barahona, quien se resintió durante el calentamiento El juego entre Cartaginés y Motagua ya inició en el Fello Meza.



7:33 a.m. Serán titulares, Cristopher Núñez y Douglas López

El técnico Andrés Carevic no alineó a Cristopher Núñez y Douglas López como estelares y los dejó en banca.

Cartaginés alineó con Kevin Briceño, Everardo Rubio, Diego Mesén, Marcelo Pereira , Diego González, Luis Flores, Bernald Alfaro, Claudio Montero, Jesús Batiz, Marco Ureña y Mauro Quiroga.

En banca quedaron Darien Hidalgo, Douglas López Cristopher Núñez, Geancarlo Castro, Darryel Castrillo, Suhander Zúñiga, José Quirós y Jose Mora.

La previa

El Club Sport Cartaginés y el Motagua de Honduras disputarán este martes 21 de octubre el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana, en busca del boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los brumosos cayeron en los cuartos de final ante el Olimpia de Honduras, mientras que el Motagua fue eliminado por Alajuelense. Por ello, solo el ganador de esta serie avanzará al torneo de clubes más importante de la Confederación.

Bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, el Cartaginés llegó a estas instancias como segundo del Grupo C, precisamente detrás del Motagua, y dejando en el camino al Deportivo Saprissa.

LEA MÁS: El lamento de Carevic tras la eliminación de Cartaginés y las palabras hacia sus jugadores

¿Cuándo, a qué hora y en qué canal se puede ver el compromiso entre Cartaginés y Motagua?

El juego de ida por el repechaje entre ticos y catrachos se disputará este martes 21 de octubre a partir de las 8 p. m., y podrá verse por el canal ESPN y la aplicación Disney+.

La otra serie, entre Sporting San Miguelito y Plaza Amador, iniciará este miércoles 22 de octubre a las 6 p. m.

¿Cómo quedó el enfrentamiento entre Motagua y Cartaginés por el Grupo C?

El compromiso se llevó a cabo en el Estadio Nacional José de la Paz “Chelato” Uclés y finalizó con empate 0-0.

Cartaginés recupera a su capitán y figura

Los brumosos recuperan figuras importantes. Después de atravesar una mala racha de lesiones, el equipo volverá a contar con su capitán Cristopher Núñez, quien estuvo ausente casi tres meses, y con el volante recuperador Douglas López, quien reapareció el fin de semana ante Puntarenas.

Ambos futbolistas fueron piezas claves en la primera parte del torneo, pero no pudieron estar en la serie semifinal frente al Olimpia.

Ausencia clave en el Cartaginés

El cuadro blanquiazul no contará con su goleador Johan Venegas, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, el técnico Andrés Carevic aseguró que trabajó con varios jugadores en el frente ofensivo para suplir la ausencia de Venegas, quien ha sido un punto alto en el esquema táctico del estratega durante la campaña.