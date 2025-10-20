Sin Johan Venegas, Andrés Carevic busca golpear primero y dejar herido a Motagua

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al juego del martes contra el Motagua de Honduras.

Los brumosos enfrentan el repechaje de la Copa Centroamericana por un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf.

En declaraciones facilitadas por el sitio RM Deportes, del periodista Rodolfo Méndez, Carevic se refirió a la baja de Johan Venegas y a la necesidad de ganar para avanzar.

-¿Qué ajustes implementará contra Motagua para no recibir goles en los últimos minutos, como le pasó a su equipo en los últimos juegos del campeonato?

- Yo creo que el equipo ha estado bien. Son circunstancias de los partidos que hemos tenido. Igual, creo que fueron penales. El equipo hace el esfuerzo y, a veces, son situaciones del juego que nos convierten en el último minuto. El plantel sigue trabajando bien a nivel defensivo y general. No hemos recibido muchos goles, y lo que podemos mejorar es hacer más daño al rival o tener más contundencia.

- ¿Pesa cerrar o abrir en casa y qué se debe considerar para manejar este tipo de encuentros?

- Nosotros tenemos una esencia y un funcionamiento muy marcados, pero tiene sus pros y sus contras empezar en casa y cerrar de visita, o viceversa. Buscaremos, como locales, tratar de ganar y conservar el cero en el marco. Jugaremos contra un gran rival, al que enfrentamos en un partido duro en Tegucigalpa. El equipo va a tratar de proponer e ir al frente para ganar el partido.

- ¿Qué tanto pesa la ausencia de Johan Venegas por acumulación de tarjetas amarillas?

- Creo que durante todo el torneo nos hemos acostumbrado un poco a las ausencias. Como lo he dicho antes, hay jugadores que lo pueden hacer bien. Hemos tenido muchas bajas y algunos han tenido que jugar en diferentes posiciones. Sé que van a hacer su mejor trabajo y esfuerzo para aportarle al equipo. No tenemos a Johan, Cordero, José Quirós —que se está recuperando—, Douglas López también, y debemos seguir luchando.

- ¿El resultado de este primer juego puede definir la serie?

- Siempre, en toda serie, los primeros partidos marcan una pauta. Como dije antes, tenés los pros y los contras de arrancar o cerrar en casa. Nos toca iniciar, y nuestra labor es hacer un buen encuentro, anotar, conservar el cero en nuestro marco y ganar. Jugamos en nuestra casa y debemos salir con todo, como siempre lo hacemos, para poder ganar el compromiso.

- ¿Qué le dice a la afición, que en los últimos juegos se molestó por los resultados del equipo?

- El apoyo de ellos, independientemente de las circunstancias del partido, siempre va a ser importante para nosotros como equipo e institución. Tener el respaldo de ellos es un extra en el tema emocional.