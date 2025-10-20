Puro Deporte

Sin Johan Venegas, Andrés Carevic busca golpear primero y dejar herido a Motagua

El cuadro brumoso inicia en su estadio la lucha por el pase a la Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al juego del martes contra el Motagua de Honduras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésAndrés CarevicMotaguaConcacafCopa Centroamericana
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.