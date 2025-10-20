Técnico de Motagua revela sus intenciones ante Cartaginés en una serie sin más allá

Sin conocer lo que es una victoria desde hace tres partidos en el campeonato nacional, el Club Sport Cartaginés debe hacer borrón y cuenta nueva de inmediato, porque no hay más allá.

El cuadro brumoso regresa al plano internacional para definir una serie a dos juegos, donde el vencedor logrará el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los brumosos juegan el martes, a las 8:06 p.m., contra el Motagua de Honduras, en el repechaje de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Vamos a buscar la victoria. Seguimos ilusionados y comprometidos. Está este juego y vamos a ponernos a punto con lo que el profe (Andrés Carevic) va a implantar para el juego. Tenemos que darlo todo por el equipo, que es lo más importante”, dijo Marcelo Pereira, defensa de Cartaginés, en el programa Selexionados de Radio Columbia.

Motagua piensa y quiere lo mismo: dar el paso a la Concacaf. Por eso, Javier López, técnico del conjunto hondureño, expresó que el único camino es doblegar a los nacionales y rematarlos en el partido de vuelta, el miércoles de la otra semana en Honduras.

“Hay que ganar, hay que intentar ganar los dos partidos, eso es simple. A veces es más sencillo jugar de visita que de local, es lo que se ha visto en la competición. Personalmente, prefiero cerrar de local. El orden no altera el producto y lo claro es que hay que ganar”, mencionó Javier López en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previo al compromiso.

El técnico español explicó por qué deben llevarse el triunfo: “En este equipo, empatar es un drama; perder, ni te cuento”, indicó el timonel, quien insistió en su discurso de vencer.

“Venimos a ganar el partido con nuestros argumentos, nuestras armas y tratando de neutralizar lo que ellos hacen muy bien. Vamos a tratar de superarlos en los contextos donde nos sintamos cómodos y podamos crear situaciones de gol. Ganar y hacer goles, y de local, ganar y no encajar anotaciones: esa es la consigna”, destacó Javier López.

Cartaginés espera dar el paso a la Copa de Campeones de la Concacaf y para eso debe dejar en el camino al Motagua de Honduras. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

El entrenador comentó que su escuadra y Cartaginés vienen de recibir un mazazo al quedar eliminados de la fase final de la Copa Centroamericana.

“El que pasa esta llave entra a una competición más competitiva que la Copa Centroamericana, y ahí queremos estar. Queremos que esté el club y queremos tener la presencia como plantilla y cuerpo técnico”, manifestó López.

El entrenador de Motagua reconoció que Cartaginés tiene una buena plantilla, con buen criterio con la pelota, y añadió que sabe ganar este tipo de competencias.“Para nosotros este es un reto atractivo, bonito, y la idea es poder formar parte de esta llave final.”

Un tema que el propio Javier López aceptó deben mejorar es que, en los últimos juegos, Motagua ha recibido anotaciones al cierre, cuando los partidos están por expirar.

“Venimos haciendo muchas cosas buenas durante los 90 minutos y también hemos cometido algunos errores, sobre todo al final, donde hemos recibido anotaciones. Hemos hablado y debemos ver cómo lo solucionamos, tratar de mejorar el comportamiento en los minutos finales. Si lo venimos haciendo bien al inicio, debemos alargar esa buena toma de decisiones al cierre de cada encuentro”, dijo Javier López.