Así responden en Alajuelense a quienes dicen que Jeaustin Campos debería dirigir algún día a la Liga

Liga Deportiva Alajuelense hoy por hoy no anda en busca de técnico. A lo interno del equipo rojinegro creen en Alexandre Guimaraes y lo respetan, pero a nivel de aficionados cada vez son más los que piensan que Jeaustin Campos en algún momento debería dirigir a la Liga.

¿Qué opina de Jeaustin Campos? ¿Y qué opina cuando hay gente que dice que algún día él debería dirigir a la Liga? Esas consultas las recibió el director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría antes del partido en el que los rojinegros acabaron con el invicto de Herediano.

“Es un buen entrenador, está haciendo un buen trabajo, lo ha hecho también aquí en el país, pero yo no soy quién ahora para ponerme a hablar de Jeaustin Campos. La verdad, tengo otras cosas más importantes en la cabeza que me ocupan, y nada más decirle que es un buen entrenador”, respondió Javier Santamaría mientras atendía a las radios con derechos de transmisión en el Estadio Carlos Alvarado.

Antes de que empezara ese juego en el que Alajuelense se reencontró con los goles y con el triunfo, el español ratificó que en el club se encuentran muy satisfechos con el trabajo de Alexandre Guimaraes.

“Hemos hecho una gran labor, el semestre pasado nos faltó el título nacional. Ahora mismo estamos invictos, estamos compitiendo en la Concacaf, tenemos una final de Copa pendiente a finales de este mes (...). Ahora mismo estamos a full los que estamos, como ya lo he dicho”, destacó.

Él sabía que el gol llegaría, también señaló que se habrían preocupado si en los partidos pasados no hubiesen generado ocasiones, pero ese no era el caso. Así que en la Liga tenían la consigna de que la pelota iba a entrar.

Javier Santamaría observó el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense desde el nuevo palco para el equipo visitante que se instaló en el Estadio Carlos Alvarado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A veces se pone caprichosa, pero sabemos que mientras se generen las ocasiones, la preocupación es menor. Sin embargo, nos ocupa solventar ese tema, porque sin goles no vamos a ganar partidos. Necesitamos ya anotar goles, lo hemos trabajado con el equipo, hemos hablado de ello, y los chicos están con mucha confianza”, mencionó.

En ese momento no sabía qué pasaría en el partido entre Herediano y Alajuelense, pero no se anduvo con rodeos. Javier Santamaría afirmó que para él en lo particular sí resultaba un juego especial.

“Son tres puntos, pero no es un partido cualquiera. Es el rival que nos ganó en la gran final, y eso a todos nos dolió. No tenemos por qué escondernos de ello, no por eso somos menos. Es un partido que a todos nos encantaría ganar, especialmente aquí, en el campo de Heredia”, citó.

Ya en la cancha hablaron los protagonistas propiamente, en ese duelo en el que la Liga fue creciendo de la mano de Alejandro Bran. El primer gol lo marcó Marcel Hernández; luego se gestó la remontada rojinegra con Celso Borges y Jeison Lucumí.

