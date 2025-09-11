Alonso Martínez sale a toda velocidad en defensa de Miguel ‘Piojo’ Herrera

Alonso Martínez está convencido de que el problema en la Selección de Costa Rica no es Miguel Herrera.

La Selección de Costa Rica hoy tiene un panorama complicado y cuesta arriba en el camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con los ánimos caldeados, la afición se torna como agua para chocolate, directamente señalando a Miguel “Piojo” Herrera como el responsable.

Pero desde el camerino de la Tricolor, Alonso Martínez salió a toda velocidad en su defensa.

“La responsabilidad es de nosotros, el hombre trabaja bien, toda la semana tratamos de hacer las cosas bien. A veces no entramos concentrados como deberíamos de entrar y se vio en esos 20 minutos en el segundo tiempo, pero para mí el hombre trabaja bien”, afirmó Alonso Martínez en zona mixta, luego del empate 3-3 entre la Selección Nacional y su similar de Haití.

El futbolista añadió que el “Piojo” sabe lo que se está jugando y que particularmente él cree que el problema real es más de los propios jugadores que del técnico.

Al consultársele si los líderes fueron quienes tomaron la palabra en esa encerrona que hubo en el propio vestuario de la “Sele” tras el empate, respondió que “siempre se habla de esas cosas”.

“El hombre quedó muy claro que entramos desconcentrados en esos 20 minutos, pero creo que la actitud del equipo tiene que cambiar para los siguientes partidos”, aseguró Alonso Martínez.

Además, el “Piojo” señaló en su rueda de prensa que el equipo dejó de hacer cosas, o que hasta hubo un invento en la última jugada, sin que se ejecutara lo que él ensayó con el grupo. Ante eso, Alonso Martínez también emitió su criterio.

“Si él lo dice, tal vez en el balón parado de la última jugada, tal vez hemos practicado un poco eso, pero creo que al final trabajamos muy bien con el hombre, pero tenemos que mejorar en el siguiente partido”, citó el futbolista.

El orgullo de la isla Chira reiteró lo que ha dicho en otras ocasiones, que para él y sus compañeros sería un sueño ir al Mundial.

“Sabemos lo que nos jugamos, pero así es el fútbol. Trataremos de hacer las cosas bien en los siguientes partidos”, destacó.

Carlos Mora: ‘No sé cómo, pero vamos a ir con todo’

Carlos Mora también atendió a los medios de comunicación en zona mixta y dijo que la Selección de Costa Rica cuenta con la calidad suficiente para sacar los puntos que necesitan y que tienen que ver qué hacer cada uno para mejorar y asumir responsabilidades.

“Hay que autoanalizarse cada uno en su puesto para lo que viene. Si bien es cierto, no se ha terminado nada, nada está decidido todavía, hemos dejado puntos que queríamos que no fuera así. A seguir mejorando y que apoyen, sé que es difícil y los entiendo, porque uno también lo piensa, pero falta mucho todavía y hay que darle con todo”, comentó Carlos Mora.

Keylor Navas y Carlos Mora tienen la esperanza de que la Selección de Costa Rica se levantará. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con honestidad, admitió que ni ellos mismos entienden qué es lo que pasa, porque considera que ante Nicaragua y Haití jugaron bien, empiezan ganando y hay lapsos del partido en los que fallan.

“No es en todo el partido, pero nos pasa justo cuando no tiene que pasar y a veces es como empezando segundos tiempos que entramos un poco desatentos y eso eso, analizarse, analizar eso y despabilarse. Nos estamos jugando un Mundial y para todos es muy importante ir”, citó Carlos Mora.

A como está la tabla del grupo C y como se encuentra la eliminatoria de Concacaf, en este momento a Costa Rica ni siquiera le está alcanzando para entrar en el repechaje. Eso sí, quedan cuatro partidos, en los que todo puede cambiar.

“Eso todos lo sabemos, nadie quiere perder, de los que estamos aquí todos tenemos la capacidad, la calidad y el profe lo ha visto y lo ha dicho, que es una cuestión de despertar, de demostrar en la cancha cada uno en su puesto, tomar responsabilidades.

”Hemos dejado puntos y todavía no nos está dando, pero faltan cuatro partidos y nada está decidido. Vamos a ir con todo, no sé cómo, pero vamos a ir con todo y vamos a trabajarlo y autoanalizarnos para ganar. Ya no podemos sacar más empates ni derrotas”, concluyó Carlos Mora.