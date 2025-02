Alexandre Guimaraes salió bien librado de los castigos

Alexandre Guimaraes, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, salió bien librado de las sanciones que impuso el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol. Guimaraes fue expulsado en el partido del miércoles pasado contra Sporting.

“Sancionar al director técnico Alexandre Borges Guimaraes de la Liga Deportiva Alajuelense con dos juegos de suspensión y una multa de ₡200.000″, informó la Fedefútbol.

Según el comunicado de los castigos, a Guimares se le sancionó por ser responsable de ingresar al terreno de juego a formular reclamos en forma airada y cuestionar con gestos una decisión arbitral. Además, por negarse a salir del terreno de juego luego de haber sido expulsado, retrasando la reanudación del partido.

¿Cuál sería el castigo para Alexandre Guimaraes? En Liga Deportiva Alajuelense debían esperar hasta este viernes 14 de febrero para salir de la incertidumbre, aunque en realidad tenían la clara sospecha de lo que podía suceder, luego de la expulsión del técnico rojinegro.

A lo interno del club pensaban que podrían ser tres juegos de suspensión, dos por la roja directa y otro por la tardaza en salir, pero la respuesta definitiva se conoció hasta la notificación del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), luego de que ese órgano dictó las sanciones después de la jornada de reposición.

El árbitro José Daniel Montero le mostró la tarjeta roja a Alexandre Guimaraes el miércoles pasado, en el accidentado partido en el que Alajuelense derrotó a Sporting con un gol de Aarón Suárez en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Cuando se presentó la acción aparatosa en la que Yostin Salinas golpeó por detrás a Creichel Pérez y el extremo rojinegro llevó la peor parte —al perder la consciencia por un momento—, empezaron múltiples reclamos.

De inmediato, Alexandre Guimaraes se metió a la cancha, para separar a los suyos y que las cosas no pasaran a más.

Ya cuando Creichel Pérez salió de la cancha en camilla e inmovilizado, con cuello ortopédico y que se ordenó trasladarlo al hospital como parte del protocolo de rigor por un golpe en la cabeza, el silbatero se acercó a Guima y le mostró la roja.

Según contó Bryan Ruiz, les dijo que la expulsión fue por meterse a la cancha en ese momento.

Guimaraes sonreía porque no podía creer lo que había pasado, porque esta vez en realidad no hizo un solo reclamo. Lo que al técnico manudo le interesaba era que no se desatara una trifulca con secuelas mayores y procuró calmar los ánimos.

En medio de su asombro, el técnico liguista no salía de la cancha. Cuando finalmente decidió hacerlo, ni siquiera fue a buscar el portón, sino que lo hizo atravesando una de las barreras de seguridad.

De esa forma llegó al sitio exacto donde se encontraban otros integrantes del equipo, como el preparador de porteros, Diego Cejas, quien fue expulsado en el clásico.

Próximo partido de Alajuelense

La Liga jugará este sábado 15 de febrero a las 7 p. m. contra Guanacasteca en el Estadio Nacional. Alexandre Guimaraes deberá ubicarse en la gradería y las instrucciones las dará Bryan Ruiz, acuerpado por Juliano Fontana y Martinho do Prado.

