Alcaraz fulmina a Djokovic y espera a Sinner en la final del Abierto de EE. UU.

El tenista español Carlos Alcaraz ganó en set corridos del Abierto de Estados Unidos a un Djokovic que está quemando los últimos cartuchos de su carrera

Por AFP
El tenista español Carlos Alcaraz celera tras ganarle la semifinal del Abierto de Estados Unidos al serbio Novak Djokovic.
El tenista español Carlos Alcaraz celera tras ganarle la semifinal del Abierto de Estados Unidos al serbio Novak Djokovic. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







