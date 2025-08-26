A tenista profesional lo mandaron hasta al psiquiatra después de su última rabieta en medio partido

El ruso Daniil Medvedev destroza su raqueta luego de perder contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del Abierto de Tenis de Estados Unidos.

La leyenda del tenis alemán Boris Becker consideró que Daniil Medvedev debería buscar “ayuda profesional”, después de que el ruso quedara eliminado del Abierto de Estados Unidos tras la última de una larga serie de espectaculares reacciones en la pista.

Medvedev fue el protagonista de unas escenas extraordinarias durante su juego nocturno del domingo contra el francés Benjamin Bonzi, en el que perdió en cinco sets en un partido de primera ronda que se convirtió en un caos durante la tercera manga.

El drama se desató cuando el juez de silla Greg Allensworth concedió a Bonzi un primer servicio en el punto de partido después de que un fotógrafo entrara por error en la pista.

Esa decisión provocó una furiosa reacción de Medvedev, que lanzó una airada diatriba contra Allensworth, acusándolo de querer terminar el partido antes de tiempo.

Medvedev, de 29 años, se volvió entonces hacia el público del estadio Louis Armstrong en Nueva York, agitando los brazos con vehemencia para animarlos a expresar su descontento, lo que provocó un retraso de seis minutos antes de que Bonzi pudiera finalmente sacar.

El francés, nervioso, perdió posteriormente su servicio y el set, pero más tarde remontó para llevarse la victoria por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4.

El acto final del ex número uno del mundo fue romper violentamente su raqueta con rabia tras la derrota.

El ruso dijo posteriormente a los periodistas que esperaba una multa considerable por sus acciones, pero negó haber incitado al público.

“Ya me van a poner una multa bastante alta, así que si hablo, me meteré en un buen lío”, afirmó.

Cuando se le preguntó si estaba poniendo a prueba deliberadamente a los jueces para ver hasta dónde podía llegar antes de ser expulsado del torneo, respondió: “Hoy no he hecho nada malo, no”.

Pero sus acciones fueron motivo de preocupación para Becker, seis veces campeón de Grand Slam.

“A esto lo llamamos ‘colapso público’...Creo que necesita ayuda profesional”, escribió el alemán en la red X sobre la explosión de Medvedev, en clara alusión a tratamiento psiquiátrico.

El extenista, entrenador y comentarista estadounidense Brad Gilbert se mostró de acuerdo y afirmó que “la mente de Medvedev está jugándole una mala pasada” tras una serie de derrotas recientes.

El ganador en Flushing Meadows en 2021 y subcampeón en 2023 ha perdido en la primera ronda de tres Grand Slams consecutivos este año.

“Estoy de acuerdo en que definitivamente necesita ayuda”, respondió Gilbert al comentario de Becker.

Por su parte, el excapitán de la Copa Davis de Estados Unidos, Patrick McEnroe, afirmó en X que el ruso debería “tomarse el resto del año libre”.

Medvedev ha acumulado una larga lista de exabruptos en la pista a lo largo de su carrera, enfrentándose regularmente con los árbitros y acumulando miles de dólares en multas en el proceso.