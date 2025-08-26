Puro Deporte

A tenista profesional lo mandaron hasta al psiquiatra después de su última rabieta en medio partido

Tenista se molestó con un fotógrafo y despedazó su raqueta después de perder

Por AFP
El ruso Daniil Medvedev destroza su raqueta luego de perder contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del Abierto de Tenis de Estados Unidos.
El ruso Daniil Medvedev destroza su raqueta luego de perder contra el francés Benjamin Bonzi en el primer día del Abierto de Tenis de Estados Unidos. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







