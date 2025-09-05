Costa Rica sorprendida: de la Copa del Café a la final del US Open, la increíble redención de Amanda Anisimova

Quizá usted es uno de los amantes del tenis que la observó desplazarse de un lado a otro y batallar contra la japonesa Naomi Osaka para llegar a la final del Abierto de Estados Unidos 2025.

La estadounidense Amanda Anisimova se impuso en tres sets a la japonesa, con parciales de 6-7, 7-6 y 6-3. Pero lo que más llama la atención en nuestro país es que Amanda ganó la Copa del Café.

Fue en 2016 cuando Anisimova, número uno del certamen, cumplió y derrotó 6-2 y 6-2 a su compatriota Tyra Hurricane Black.

En esa final de la Copa del Café, La Nación destacó que Anisimova no le dio ni la más mínima posibilidad a su compatriota Tyra Hurricane Black, a quien venció con facilidad 6-2 y 6-2, en un choque que apenas duró 55 minutos.

Amanda Anisimova, campeona de la Copa del Cafe 2016 #CopadelCafe | La tenista de 14 años estadounidense, Amanda Anisimova, aseguró que la Copa del Café es un "torneo extraordinario", tras ganar el cetro. Publicado por TicoDeporte.com en Domingo, 10 de enero de 2016

La estadounidense se verá las caras en la final con la bielorrusa Aryna Sabalenka. Es la tenista más joven en llegar a la final de Wimbledon y a la del US Open en la misma temporada desde Serena y Venus Williams en 2002. Llegará con el grato recuerdo de su último enfrentamiento con la número 1: victoria en semifinales de Wimbledon. Además, la última vez que se enfrentaron en pista dura también se llevó el triunfo (Toronto, en 2024).

“Cada vez que hemos jugado ha sido genial. Hemos tenido partidos muy duros, muchos de ellos en Grand Slams, sobre todo al principio de mi carrera. Pero creo que el más destacado fue, probablemente, el de Wimbledon. Fue un partido muy reñido, como casi siempre que juego contra ella. Creo que ese fue el más especial para mí”, apuntó Anisimova en rueda de prensa.

Anisimova, oriunda de Freehold Township, una ciudad de Nueva Jersey, se levantó en casa de la humillación sufrida en Wimbledon, donde cayó 6-0 y 6-0 ante la polaca Iga Swiatek.

En el 2016, Amanda Anisimova, fue la reina de la Copa del Café, torneo que se juega en Costa Rica. (Jose_Cordero)

Casi dos meses después vuelve a una final de Grand Slam con una brillante victoria sobre Osaka y tras eliminar a Swiatek en los cuartos de final: una auténtica redención.

“Es un sueño hecho realidad. Ha sido mi sueño desde siempre: estar en la final del Abierto de Estados Unidos”, dijo Anisimova.