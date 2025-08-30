Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y lo que pasó después sorprendió

Un tenista perdió de vista un regalo robado a un niño, pero la historia dio un giro emotivo gracias a su intervención y a las redes sociales.

Después de un intenso partido de más de cuatro horas y media en el US Open 2025, el tenista Kamil Majchrzak logró una de las victorias más destacadas de su carrera. Remontó ante el ruso Karen Khachanov con parciales de 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (5) y avanzó a la tercera ronda del torneo. Sin embargo, lo que sucedió tras el triunfo fue lo que realmente marcó la jornada.

Al finalizar el encuentro, como es habitual, Majchrzak se acercó a los aficionados para firmar autógrafos y saludar. En medio de la emoción, el jugador se quitó la gorra y se la entregó a un niño ubicado en la primera fila del estadio. El gesto, aparentemente simple, cambió en segundos.

Un hombre adulto que estaba al lado del menor extendió el brazo y se apropió del regalo antes de que el niño pudiera recibirlo.

La escena fue registrada por las cámaras del estadio y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación por el comportamiento del espectador.

En ese momento, Majchrzak no se percató de lo sucedido. No obstante, horas después, tras conocer el caso por medio de redes sociales, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram solicitando ayuda para ubicar al niño afectado.

Expresó que no se había dado cuenta de que el obsequio no llegó a quien correspondía y pidió que, si el menor o sus padres veían la publicación, se pusieran en contacto.

El pedido obtuvo una respuesta rápida. Con el apoyo de los organizadores del torneo, lograron identificar al niño y restituirle la gorra que le correspondía. Majchrzak compartió una actualización en sus historias de Instagram, afirmando que ya todo estaba resuelto y destacó la rapidez con que la comunidad en línea ayudó a ubicar al menor.

El posteo del tenista Kamil Majchrzak para contactarse con el chico al que le arrebataron la gorra. (Kamil Majchrzak/IG)

