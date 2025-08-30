Puro Deporte

Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y lo que pasó después sorprendió

El tenista polaco buscó al niño en redes sociales para reparar un gesto que se desvirtuó por la actitud de un espectador

Por La Nación / Argentina / GDA
Un tenista perdió de vista un regalo robado a un niño, pero la historia dio un giro emotivo gracias a su intervención y a las redes sociales.
Un tenista perdió de vista un regalo robado a un niño, pero la historia dio un giro emotivo gracias a su intervención y a las redes sociales.







