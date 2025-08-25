Puro Deporte

Una tica se mete entre las mejores goleadoras del mundo

Charlyn Corral lidera la tabla con 31 goles; la costarricense aparece entre las 21 mejores artilleras del planeta

Por Silvia Ureña Corrales
Foto: Prensa Fedefútbol.
María Salas aparece en el ranking de la IFFHS con 21 goles, junto a figuras como Charlyn Corral y Ewa Pajor.Foto: Prensa Fedefútbol.







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

