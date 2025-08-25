Una tica se mete entre las mejores goleadoras del mundo

María Salas aparece en el ranking de la IFFHS con 21 goles, junto a figuras como Charlyn Corral y Ewa Pajor.Foto: Prensa Fedefútbol.

La futbolista costarricense María Paula Salas figura entre las 21 mejores goleadoras del mundo, de acuerdo con el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) correspondiente al periodo del 1.° de enero al 31 de julio de 2025.

Durante su paso por el Atlas de México, Salas logró 15 goles. Su desempeño la ubicó en el puesto número 21 de la clasificación global.

La delantera nacional firmó el 18 de julio con el club turco Fenerbahçe, lo que representa un nuevo paso en su carrera profesional, ahora en el fútbol europeo.

La lista la encabeza la mexicana Charlyn Corral, quien alcanzó 31 goles con Pachuca. Muy cerca se ubicó la delantera polaca Ewa Pajor, del FC Barcelona, con 30 anotaciones. En el tercer puesto se encuentra la checa Katerina Svitkova, del Slavia Praga, con 25 goles.

Mejores goleadoras de la IFFHS 2025 (IFFHS/IFFHS)

Este ranking incluye los goles anotados en ligas nacionales, copas nacionales, torneos internacionales oficiales de clubes y partidos de selecciones nacionales.

En caso de empate, se considera primero la cantidad de goles internacionales, luego los anotados con la selección nacional, la calidad de la liga y, finalmente, los goles en torneos domésticos.

