Duolingo se burló de narrador mexicano por cantar gol en francés: vea el video que se volvió viral

La narración de Andrés Vaca en francés del gol de Saint-Maximin generó críticas y hasta Duolingo se sumó a las burlas en redes

Por El Universal / México / GDA
Duolingo reaccionó a la narración en francés de Andrés Vaca con un mensaje viral que generó más burlas en redes.
(Google Play/IG @avacav/Google Play/IG @avacav)







