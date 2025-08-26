Duolingo se burló de narrador mexicano por cantar gol en francés: vea el video que se volvió viral

Duolingo reaccionó a la narración en francés de Andrés Vaca con un mensaje viral que generó más burlas en redes.

El debut de Allan Saint-Maximin con el Club América generó atención en redes sociales. No solo por su gol ante Atlas, sino por la manera en que fue narrado por Andrés Vaca, comentarista de TUDN, quien intentó dar un giro llamativo al momento.

Durante la transmisión del encuentro en el Estadio Jalisco, Vaca pronunció varias frases en francés al cantar el gol del delantero francés. Dijo expresiones como “Merci”, “Au revoir” y “Oh là là”, lo que provocó una ola de reacciones.

Lejos de recibir elogios, el narrador fue blanco de burlas y críticas. En redes sociales, usuarios afirmaron que su estilo imitó de forma fallida al comentarista Christian Martinoli, quien en el pasado empleó frases en francés para referirse a atajadas de Guillermo Ochoa durante su paso por el Ajaccio de Francia.

La situación escaló cuando la aplicación Duolingo, reconocida por la enseñanza de idiomas, reaccionó al momento viral con un mensaje en su cuenta oficial de X.

“Seguro ya te lo dijeron mucho hoy, pero acá ando para que no se repita”, publicó la plataforma, lo que intensificó las bromas hacia el narrador.

Seguro ya te lo dijeron mucho hoy, pero acá ando para que no se repita 🇫🇷🤝 @Andres_Vaca_ https://t.co/OLNg7fvP36 — Duolingo Español (@duolingoespanol) August 26, 2025

Muchos usuarios etiquetaron a Vaca con burlas por lo que consideraron una de sus narraciones más desafortunadas. En múltiples comentarios se indicó que esta intervención en francés resultó forzada y poco original.

