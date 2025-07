Prensa de México enloquece por Keylor Navas y Pumas de UNAM

Keylor Navas fue figura de Newell's de Argentina en el primer semestre del 2025, el tico brilló en su regreso al fútbol luego de no jugar en la segunda parte del 2024.

La llegada de Keylor Navas a Pumas de México está por hacerse oficial en las próximas horas; sin embargo, el jugador costarricense ya causa revuelo en el país, donde es considerado un fichaje de lujo e histórico.

La prensa mexicana analizó para La Nación el arribo del Halcón, a quien consideran el bombazo del actual mercado de piernas, no solo por la figura que representa el tico, sino también por el aporte que llega a dar a un club al que le urgía solventar necesidades en el arco.

Édgar Contreras, periodista del diario Reforma, puntualizó que, sin duda, el mensaje que manda Pumas con esta transferencia es contundente.

“La llegada de Keylor es un acierto. No cualquiera juega en el Real Madrid o en el PSG. Keylor demostró en la Copa Oro que todavía tiene mucha calidad. Aquí hay porteros con ejemplos de longevidad y calidad, como Óscar Pérez o Jesús Corona”, recordó.

El comunicador explicó que la situación en la portería de Pumas era complicada.

“Ya son tres años que Pumas no tiene un portero de nivel. No hay seguridad. Recurrieron a Álex Padilla, del Athletic Club, pero no demostró solidez. Ahora, al niño Rodrigo Parra le está costando muchísimo”, afirmó.

“Hay críticas por exhibir a Parra. Pumas necesitaba un guardameta y a ambas partes les viene bien la experiencia. Pumas es de los más grandes; la afición está encantada porque suman un jugador de lujo para el arco”, agregó.

Alfredo Bush, reportero de Claro Sports, también destacó la importancia de la llegada del nacional.

“La llegada de Keylor es impactante. Obviamente, su hoja de vida es impresionante y, pese a su edad, es un arquero excepcional. La Liga MX es atractiva, Pumas necesita un arquero, y traen a un futbolista por el que la gente pagará su boleto. No dudo que haya quienes vayan a ver a Pumas solo para ver a Keylor”, contó.

Alejandra Benítez, redactora mexicana que da seguimiento al equipo felino, también alabó cómo Pumas logró meterse entre los principales titulares de los medios de América Latina.

“La llegada de Keylor es un golpe mediático; es el arribo de una estrella. Seguramente él viene acá pensando en la Copa del Mundo 2026. Para Pumas es un jugador fundamental, porque era claro que el arco tenía un problema serio”, acotó.

La portería de Pumas estaba siendo ocupada por Rodrigo Parra, un juvenil de 17 años, quien acumuló en dos juegos tres errores gruesos que lo han puesto en la mira del ambiente deportivo.

“Navas tiene un recorrido impresionante y ahora llega a México. Para el club Universidad, es el arribo de un astro. Hay que dimensionar lo que significa y el momento en que llega, porque en Pumas hay mucho revuelo por cómo el joven Parra ha sufrido al no estar listo para el reto”, finalizó Benítez.

Se espera que Keylor Navas llegue a México a mitad de semana para estar disponible lo antes posible. La idea de Pumas es que el “Halcón” tenga su debut este viernes 25 de julio a las 7 p. m., en el encuentro frente a Querétaro.