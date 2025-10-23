Puro Deporte

Alajuelense y Saprissa multados en el clásico: ¿Y ahora qué pasó?

Estas son las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario, luego de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025, en la que se disputó el clásico nacional

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
El clásico nacional dejó varias sanciones y una fue para Marvin Loría, por acumular cinco amarillas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

