Alajuelense y Saprissa multados en el clásico: ¿Y ahora qué pasó?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El clásico nacional dejó varias sanciones y una fue para Marvin Loría, por acumular cinco amarillas.

El Tribunal Disciplinario sesionó y dictó los castigos correspondientes de la jornada. Después de la victoria de Liga Deportiva Alajuelense ante el Deportivo Saprissa (2-0), rojinegros y morados fueron multados.

¿Qué pasó ahora? En el caso de la Liga, los manudos tendrán que pagar ¢500.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 32BIS, al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.

La Nación conoce que según los reportes, ahí se consignó que Alajuelense se demoró tres minutos más allá de lo pactado en salir al campo de juego.

Dicha sanción también se dictó contra Saprissa, por incurrir en la misma falta. Es decir, los morados deberán cancelar ¢500.000.

Además, la institución tibaseña tiene que pagar otros ¢500.000, de conformidad con el artículo 57BIS inciso 10, al ser la primera vez que no cumplen con la zona mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamento de Comunicación y Prensa.

La falta en la que incurrió la “S” fue que Mariano Torres sí acudió a la zona mixta, pero el capitán morado solo pasó por la estación de los medios de comunicación con derechos de transmisión. Después de eso, decidió marcharse.

Como el argentino no acudió a brindar declaraciones a los medios de comunicación sin derechos, varios de los periodistas presentes en el Estadio Alejandro Morera Soto le reportaron lo ocurrido al comisario de Unafut.

Además, Marvin Loría se pierde el próximo partido con Saprissa, pues acumuló su quinta tarjeta amarilla y aparte de la inhabilitación, deberá cancelar 100.000.

Otros castigos de la fecha

AD San Carlos: Roberto José Córdoba Durán no jugará el próximo partido y debe cancelar y una multa de ¢100.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Apertura.

Club Sport Herediano: Walter Eduardo Cortes Pérez castigado con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, al ser la primera vez que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

Sporting FC: Sancionar al jugador Ariel Román Soto González con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, al ser la primera vez que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

Guadalupe FC: Sancionar al miembro del cuerpo técnico Alfredo Morales Chaves con tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1, al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido.

Además, sancionar al club con una multa de ¢843.750, al ser la cuarta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.

Municipal Liberia: Sancionar al club con una multa de ¢105.000, de conformidad con el artículo 74 inciso primero al ser la primera vez que en el transcurso de un partido los seguidores de su equipo insultan a un miembro del cuerpo técnico.

