Alajuelense vs. Chorrillo de Panamá: Leonas tienen propósito claro en su despedida de ‘Concachampions’

Liga Deportiva Alajuelense se despedirá este 14 de octubre de la Copa de Campeonas W de Concacaf.

Después de que su partido en Nicoya se suspendió el domingo por las malas condiciones climatológicas y el mal estado del terreno de juego, las leonas de Liga Deportiva Alajuelense jugarán este martes 14 de octubre su último partido en la segunda edición de la Copa de Campeones W de Concacaf.

A partir de las 7 p. m., la Liga recibirá al Chorrillo de Panamá, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ya sin posibilidades de avanzar, este juego no es un simple trámite para Wílmer López y sus pupilas.

LEA MÁS: Una a una: Ellas conforman la Selección de Costa Rica para el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

“Queremos que la participación nuestra de este año se vea muy diferente a la del año pasado y una de las cosas que uno se propone es mejorar en muchas cosas, y una de esas es en puntos”, expresó Wílmer López en la rueda de prensa organizada por Concacaf.

En la edición inaugural de la “Concachampions” femenina, la Liga sumó tres puntos. Este año, las rojinegras registran un punto, luego del empate en casa contra el América de México. Y si Alajuelense se impone este martes contra las representantes del fútbol panameño, llegarían a cuatro unidades.

Jugadora de Alajuelense revela intención de las leonas en su último juego en Copa de Campeones W de Concacaf

“Sonará muy conformista decir que mejorar por hacer un punto más, pero se trata de mejorar torneo a torneo, y esperemos que si hay próximas participaciones nuestras, de Liga Deportiva Alajuelense en este torneo de Concacaf, pues sea cada vez mejor, con más puntos, más ganes y más de todo”, apuntó el Pato.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica tendrá nuevo técnico

Adelantó que para este partido contra Chorrillo puede esperarse una versión ofensiva, presionando, teniendo la posesión del balón, manejando los hilos del partido y buscando goles para conseguir el triunfo.

LEA MÁS: Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto en Concacaf

“Uno espera torneo a torneo ir mejorando, ir presentando una mejor versión, una mejor cara. Quitando el partido contra Pachuca, que ese sí fue una cosa tremenda, de locos como se dice. Después de ahí, los partidos que hemos tenido, que fueron contra Orlando Pride y contra el América, han sido buenas presentaciones”, insistió.

Wílmer López da sus impresiones previo al juego Alajuelense vs. Chorrillo

Wílmer López también recordó que en esta edición de la Copa de Campeones W de Concacaf, Alajuelense se convirtió en el primer equipo de fútbol femenino de Centroamérica que puntuó contra uno mexicano.

“Por ahí se vio una mejora, ahora nos toca Chorrillo, que es un equipo fuerte, un equipo que al igual que nosotros, somos muy realistas. La distancia nuestra, del fútbol centroamericano femenino en relación a los equipos de Estados Unidos y de México es muy grande. Tanto Chorrillo como nosotros lo sabemos, pero el nivel entre nosotros es parejo”, detalló.

Por eso insiste en que a su criterio, este martes se verá un partido de esos bonitos en el Morera Soto, de fuerzas muy equilibradas.

“Pero nosotros vamos a estar en nuestra casa, queremos imponer nuestras condiciones, ritmo de juego y lógicamente buscar la victoria”, insistió el técnico de las octacampeonas nacionales.

La defensora Keylin Gómez coincidió con lo expresado por Wílmer López. La futbolista indicó que en casa siempre hacen buenos partidos y que esa es la intención que tienen la rojinegras para el reto de este martes.

Además, admitió que para ellas resulta importante la exposición internacional en un competición que es seguida de cerca por muchos cazatalentos.

“Sabemos que es un campeonato que tiene visores, es una vitrina para nosotras como jugadoras enfrentar a equipos que son mucho mejores que nosotras para poder competirles, hacerles buenos partidos y ser vistas. Para nosotras es una experiencia alta, en la cual torneo a torneo vamos aprendiendo lo que es jugar a este nivel”, destacó Keylin Gómez.

Además, dijo que este martes se verá a un Alajuelense que saldrá a buscar el partido desde el primer minuto ante Chorrillo de Panamá.

“Queremos terminar con una buena presentación, vamos a presionar a más no poder, a buscar anotar y cerrar con un buen partido”, insistió la defensora.

Si usted quiere ir al partido entre Alajuelense y Chorrillo, las entradas cuestan ¢2.000 y puede adquirirlas en boleterialaliga.com.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.