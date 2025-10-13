Puro Deporte

Alajuelense vs. Chorrillo de Panamá: Leonas tienen propósito claro en su despedida de ‘Concachampions’

Liga Deportiva Alajuelense jugará este martes 14 de octubre contra Chorrillo de Panamá, en el cierre de la fase de grupos de la Copa de Campeones W de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se despedirá este 14 de octubre de la Copa de Campeonas W de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense se despedirá este 14 de octubre de la Copa de Campeonas W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

