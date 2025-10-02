Puro Deporte

La Leonas de Alajuelense vivieron su noche más amarga en Concacaf con un marcador de escándalo

Pachuca goleó a Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones W de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense hicieron uno de sus peores partidos contra Pachuca, en el Estadio Hidalgo, en la Copa de Campeones W de Concacaf.
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense hicieron uno de sus peores partidos contra Pachuca, en el Estadio Hidalgo, en la Copa de Campeones W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

