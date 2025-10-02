La Leonas de Alajuelense vivieron su noche más amarga en Concacaf con un marcador de escándalo

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense hicieron uno de sus peores partidos contra Pachuca, en el Estadio Hidalgo, en la Copa de Campeones W de Concacaf.

Pachuca goleó 5-0 a las leonas de Liga Deportiva Alajuelense y las campeonas de la Liga MX más bien se quedaron cortas en el marcador en el Estadio Hidalgo.

Con este resultado, las leonas ya quedaron eliminadas y su experiencia en esta edición de la Copa de Campeones W de Concacaf se terminará el 14 de octubre, cuando reciban a Chorrillo de Panamá.

El partido fue terrible para las octacampeonas nacionales, porque a lo interno del equipo están convencidas de que podían haber jugado un poco mejor.

Chinwendu Ihezuo fue un dolor de cabeza, al anotar un triplete en el primer tiempo. También marcaron Natalia Mauleón y Paola García.

Wílmer López se mostró sincero y autocrítico en la rueda de prensa posterior al partido y dijo que queda mucho aprendizaje.

“No estamos al nivel de los equipos de México, eso lo tenemos claro y lo dije desde antes. No es excusa, podía pasar lo que pasó, pero es una realidad. El fútbol costarricense está muy por debajo de los equipos mexicanos”, expresó Wílmer López.

Recordó que Alajuelense colecciona ocho campeonatos consecutivos en el fútbol femenino de Costa Rica, pero que al jugar contra equipos donde esta disciplina sí es 100% profesional, la diferencia resulta más que visible.

LEA MÁS: Alajuelense denuncia insultos racistas en partido de fútbol femenino

Sin embargo, cree que el camino correcto es seguir participando en las próximas ediciones de este torneo, porque considera que es aprendizaje y madurez, con la intención de ir haciendo las cosas mejor.

“Enfrentamos a las campeonas de México, nos metieron cinco y pudieron ser más. Sobradas tuvieron cinco o seis opciones más de anotar.

”Que no suene como excusa, pero algunas de las muchachas llegaron como con un pánico escénico, por decirlo así, un temor. La bola les quemaba, estaban desatentas, cero reacción y tras de que estábamos al frente con un buen equipo, dimos ciertas ventajas en actitud, principalmente”, analizó el Pato.

También comentó que el problema es que Alajuelense puede llevarse muchas cosas de este tipo de juegos, pero si los demás equipos de Costa Rica no respaldan al fútbol femenino, sin darles las herramientas a las jugadoras, es complejo que el campeonato sea más competitivo en el país.

“Estamos en el primer lugar, con casi diez puntos arriba del segundo lugar y vea lo que nos pasa. Entonces, eso da rabia de cómo es el nivel del campeonato en Costa Rica, nosotros podemos tener mucho aprendizaje para que en próximos torneos de este nivel podamos hacer un mejor papel.

”Pero también necesitamos que el campeonato sea más competitivo, más exigente, que tengan más respaldo las jugadoras y los equipos desde la Federación hasta las instituciones”, afirmó.

Y recordó que este año se perdieron meses, porque desde enero hasta finales de julio estuvieron sin competencia.

María Paula Arce catalogó esta derrota como muy dura y que no sabe qué les pasó, porque hay días de días, y que no fue el día de ellas.

“Nos falta, le hicimos un buen partido a América en Costa Rica, también le hicimos un buen partido a Orlando aunque tampoco se nos dio. Hay que seguir trabajando, ya sabemos el nivel en el que están en México y Estados Unidos”, apuntó María Paula Arce.

Fabiola Villalobos dijo que no fue para nada una buena presentación y que ellas como jugadoras son responsables de eso.

“Hemos crecido como club, si bien es cierto, nuestra liga en Costa Rica no es profesional, nosotras intentamos competir en cada partido, pero no nos alcanza. Salimos dolidas, no era la presentación que queríamos dar, es doloroso y hay que seguir trabajando para ojalá en una siguiente Concacaf poder competir de una mejor manera”, concluyó Fabiola Villalobos.

