Pachuca vs. Alajuelense: Hora y canal para ver a las leonas hoy en ‘Concachampions’

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense juegan contra Pachuca este miércoles 1.° de octubre.

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense se encuentran en México y este miércoles 1.° de octubre jugarán de visita contra Pachuca, en lo que la Concacaf describe como un duelo de campeonas.

El partido está programado para las 7 p. m., en el Estadio Hidalgo, y podrá verse a través de ESPN y la aplicación Disney+.

Será la tercera presentación de las octacampeonas nacionales en la segunda edición de la Copa de Campeones W de Concacaf, luego de empatar 0-0 en casa contra el América de México y perder 3-0 frente a Orlando Pride en el Inter&Co Stadium, en Florida.

Como lo dicta la norma en esta competición, las pupilas de Wílmer “Pato” López afrontarán un reto mayúsculo y que será una experiencia importante para ellas, al jugar contra las vigentes campeonas de la Liga MX Femenil, que llegan con la necesidad de ganar.

Pachuca buscará recuperarse después de caer en su segundo partido de la fase de grupos frente a otro club mexicano, el América.

En este momento así se encuentra el grupo A de la Copa de Campeones W de Concacaf:

1. América: 10 puntos en cuatro partidos.

2. Orlando Pride: 6 puntos en tres partidos.

3. Pachuca: 3 puntos en dos partidos.

4. Alajuelense: 1 punto en dos partidos.

5. Chorrillo: 0 puntos en tres partidos.

Wílmer López confía en un buen papel de Liga Deportiva Alajuelense ante Pachuca. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Para este miércoles, Pachuca confía en el aporte de jugadoras como Nina Nicosia, Natalia Mauleón y Jocelyn Orejel para intentar mantener al equipo en la pelea por un lugar entre los dos primeros lugar.

Mientras que las leonas de Alajuelense van por su primera victoria en la campaña. Jugadoras como Katherine Arroyo, Fabiola Villalobos, Sofía Varela y Noelia Bermúdez quieren hacerlo bien ante Pachuca.

Después de esta visita a las monarcas del fútbol mexicano, las leonas de Alajuelense cerrarán la fase de grupos en el Estadio Alejandro Morera Soto, el 14 de octubre, a las 7 p. m.

