Pachuca vs. Alajuelense: Hora y canal para ver a las leonas hoy en ‘Concachampions’

Liga Deportiva Alajuelense visita este miércoles 1.° de octubre a Pachuca, en la Copa de Campeones W de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense juegan contra Pachuca este miércoles 1.° de octubre.
Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense juegan contra Pachuca este miércoles 1.° de octubre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







