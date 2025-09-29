Puro Deporte

Alajuelense denuncia insultos racistas en partido de fútbol femenino

Liga Deportiva Alajuelense le solicita a la Uniffut que realice una investigación de inmediato

Por Fanny Tayver Marín
El partido de fútbol femenino entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense estuvo pasado por agua, pero al final, también ocurrió una polémica.
