Alajuelense denuncia insultos racistas en partido de fútbol femenino

El partido de fútbol femenino entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense estuvo pasado por agua, pero al final, también ocurrió una polémica.

En Liga Deportiva Alajuelense emitieron un pronunciamiento oficial por una situación que aseguran que se presentó en el partido contra Herediano, en el que las leonas se dejaron la victoria por 2-3 en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

La Liga denuncia que su asistente técnica recibió insultos racistas, y que la situación no se puede pasar por alto.

“Una vez finalizado el encuentro, un miembro del cuerpo técnico florense utilizó expresiones racistas en su contra”, señala Alajuelense en su comunicado oficial.

Ahí mismo señala que tras recabar “múltiples testimonios que confirman lo ocurrido”, solicitan a la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) que abra una investigación de inmediato sobre esos hechos y se manifieste de manera clara y contundente.

“Creemos firmemente que este tipo de conductas no pueden quedar impunes y que deben existir sanciones ejemplares que protejan la dignidad, la igualdad y el respeto en el fútbol femenino costarricense”, apuntó Alajuelense.

Además, indicó que el club se pone a las órdenes de la Uniffut para apoyarles con cualquier información que consideren oportuna en el proceso de investigación de los hechos que están denunciando.

El partido entre el Team y las leonas

Alajuelense aprovechó la jornada para aumentar ventaja en la cima del Apertura 2025.

Las octacampeonas nacionales se dejaron los tres puntos ante las florenses, en un partido que hubo cinco goles.

María Paula Arce marcó el primer gol en el minuto 11, poniendo en ventaja a la Liga.

Hillary Corrales convirtió dos goles para el Team (34′ y 70′); pero en el cierre, las leonas se encargaron de sacar su casta. Y llegaron las anotaciones de Keilyn Gómez (89′) y Ana María Gilbertson (90′+3).

Otros resultados de la jornada

Saprissa FF, que venía de perder el clásico femenino, volvió a ceder terreno al empatar en casa contra Dimas Escazú.

Pamela Elizondo abrió la cuenta en el minuto 26 y la morada Verónica Matarrita puso el 1-1 en el minuto 77.

Sporting derrotó a Chorotega 2-0, con goles de Yoseline Fonseca (61′) y Priscilla Barrientos (84′).

Mientras que Moravia venció al Municipal Pococí por 1-0, con un tanto de Sharon Pérez (35′).

Alajuelense marcha líder en el Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina con 28 puntos en diez partidos.

Sporting se encuentra en el segundo lugar, con 19 unidades. Saprissa FF tiene 18 puntos, y Dimas Escazú, 13. Herediano registra 12 puntos, Moravia 8, Pococí 5 y Chorotega 3.

