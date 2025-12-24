Alajuelense tendrá una salida insospechada en su cuerpo técnico

Durante este semestre, Marcelo Sarvas fue uno de los asistentes de Óscar Ramírez. Foto:

En las filas del campeón nacional no solo se dan movimientos en la planilla, sino que también habrá un cambio en el cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Kenyel Michel pasa a ser legionario, a Diego Campos no le renovaron el contrato y la tercera salida oficial en la Liga será la del brasileño Marcelo Sarvas.

Él llegó a mediados de año a Alajuelense para tomar el puesto de asistente, después de que Bryan Ruiz se hizo a un lado para apoyar a su esposa, Carolina Jaikel, quien acababa de ser diagnosticada con cáncer de pulmón y metástasis ósea.

Al igual que Wardy Alfaro, Marcelo Sarvas fue asistente del “Macho” y la intención era que continuara. Sin embargo, el presidente del club, Joseph Joseph, dio a conocer la salida del brasileño.

“No va a seguir en la institución, le salió una muy buena oportunidad en el extranjero, de esas oportunidades que no puede rechazar y quiero aprovechar el espacio para agradecerle y para desearle lo mejor”, expresó Joseph Joseph, este 24 de diciembre, en el programa 120 Minutos de Monumental.

El jerarca rojinegro añadió que quisiera que estos episodios no se den; pero que también entiende que es parte del proyecto de la Liga, donde es normal que salgan buenas y mejores oportunidades.

“Nosotros tenemos que estar siempre preparados para que estas cosas sucedan. En el caso de Marcelo, le salió una buena oportunidad y le deseamos lo mejor para él”, indicó.

Aunque prefirió no dar detalles sobre el destino de Marcelo Sarvas, él se marchará a un equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“Nosotros no queríamos que saliera, pero lo apoyamos en su decisión, la entendemos. Él ya habló con Óscar Ramírez, ya habló conmigo y ya habló con Carlos Vela. Lo estamos apoyando en su decisión, entendemos la situación y hacia él un agradecimiento y los mejores deseos para esta nueva etapa”, comentó.

Joseph Joseph aprovechó para enviarle un mensaje al liguismo y empezó por un sincero agradecimiento por tanto apoyo, al estar ahí, en las buenas y en las malas.

“Estamos trabajando siempre para mejorar, para darle lo mejor a la afición y esperamos que este semestre no sea la excepción. Viene un semestre de mucho compromiso.

”Tenemos la Concachampions, el torneo nacional y el Torneo de Copa y tenemos que prepararnos para eso y tratar de dar lo mejor en todas las competiciones donde participamos”, destacó Joseph Joseph, contento, porque con la 31, esta Navidad se tiñó de rojo y negro.

