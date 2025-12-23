Alajuelense dice adiós a jugador que festejó la copa 31 como loco

El secreto a voces se confirmó y lo único que estaba pendiente era la conversación formal en la que Carlos Vela le comunicó a un futbolista campeón con Liga Deportiva Alajuelense que no se le renovará el contrato.

Dentro del análisis hecho, en la Liga consideraron que él ya cumplió su ciclo en el club, y se marcha por la puerta grande, después de festejar a más no poder la 31.

Se trata de Diego Campos, ese jugador que con Óscar “Macho” Ramírez perdió protagonismo en el último semestre, pero que en pleno festejo dijo que él quería continuar.

Sin embargo, el extremo también entiende que quizás ya no entra en los planes del cuerpo técnico. Y se va con la frente en alto, tras conseguir esa estrella 31 que tanto quería, y que dicho sea de paso, la celebró como loco.

Aunque no fue su mejor semestre, Diego Campos convirtió goles importantes que ayudaron a la Liga a seguir reinando en Centroamérica por tercer año consecutivo, como la anotación que marcó en Nicaragua contra Managua FC, o el tanto agónico frente a Motagua en Honduras, que le deparó el pase a la final a los rojinegros.

Como si se tratara de un mensaje de despedida y mostrando fotografías con la copa en mano y todo el festejo, Diego Campos escribió el lunes 22 diciembre en su cuenta de Instagram: “Qué oportunidad más increíble la que vivimos al quedar campeones en el Morera, con nuestra familia y toda nuestra afición.

”Fue un semestre lleno de retos y éxitos, siempre con el apoyo de ustedes, que nos dieron ese empujón extra para luchar y salir adelante en cada partido. Orgullosísimo de este equipo y del carácter que demostramos una y otra vez en los momentos más difíciles del semestre. Qué orgullo y qué felicidad”.

Diego Campos disfrutó al máximo ser campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Fue este martes a las 5 p. m. cuando Alajuelense anunció la salida de Diego Campos, con este mensaje: “Gracias por defender estos colores con compromiso, entrega y profesionalismo. Tu paso por Liga Deportiva Alajuelense deja huella dentro y fuera de la cancha. Muchos éxtos campeón”.

Aunque todo estaba definido desde el día anterior, el futbolista pidió un espacio para comunicarle él mismo la noticia a sus seres queridos.

Así se despidió Liga Deportiva Alajuelense de Diego Campos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

