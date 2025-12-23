Puro Deporte

Alajuelense dice adiós a jugador que festejó la copa 31 como loco

Liga Deportiva Alajuelense oficializa la salida de un futbolista que marcó goles importantes

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense activó el periodo de movimientos en su planilla, luego de coronarse campeón nacional. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseDiego CamposMovimientos de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.